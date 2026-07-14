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國安基金獲利百億 第9次護盤報酬率81％

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導

國安基金管理委員會昨開第二季例會，宣布已於五月六日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達一百點八億元；其中股票獲利九十八點六億元，報酬率約百分之八十一，寫下護盤史第二高紀錄。

國安基金昨天公布第九次護盤任務成果，自去年四月八日啟動至今年五月六日全數出清持股，處分退場期間共計一一四日。股票處分淨利加獲配現金股利合計一百點八億元；扣除融資利息及委託券商相關費用，淨利九十九點三二億元，報酬率約百分之八十一。

台股受美國宣布實施對等關稅政策影響，去年四月七日下跌二○六五點、跌幅百分之九點七，創史上最大跌幅及跌點；四月八日續跌七七二點，市場投資信心明顯不足；國安基金進場護盤，至今年一月十二日退場，加權指數上漲至三萬○五六七點，累計上漲一萬二一○七點、漲幅百分之六十五點五，充分發揮基金運用效益達成安定市場功能。

國安基金官員說，這次護盤共二七九日，為史上最長護盤紀錄。處分退場期間自今年一月十三日至五月六日，財務效益方面，處分持股淨現金收入二二一點一億元，買入股票成本一二二點五億元，買賣股票處分淨利九十八點六億元。

國安基金指出，在兼顧穩定市場股價與流動性考量下陸續出售持股，並於五月六日完成退場，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計上漲一萬○五七一點、漲幅百分之三十四點五，並未對股市造成負面影響。

國安基金官員表示，這一次護盤難度還好，相較之下第八次護盤期間全球處於升息循環較辛苦，此次台灣基本面屬有基之彈，去年經濟成長率約百分之八點七，今年預估百分之九點六四。在台美關稅底定後可退場，但又逢美伊戰爭致股市下跌而影響退場時間。至於國安基金規模是否擴大則尊重立法院決定。

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