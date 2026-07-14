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企業財富傳承 專家：關鍵在4個思考

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

近兩年股市狂飆，不僅創造金融資產新貴，更是為上市櫃公司大股東累積更驚人的資產，從股市賺取財富的速度遠超房市，特別是與ＡＩ相關的上市櫃公司大股東和家族，財富增值達數倍甚至十倍以上，如此龐大的財富如何守成，富過三、四、五代以上，就是有錢人專屬、需要深思的問題了。

資誠聯合會計師事務所家族辦公室主持會計師洪連盛指出，台股市值大幅成長，讓企業主或大股東、高資產人士帳上財富大增，也讓傳承規畫變得更複雜，這早已不是節稅問題，而是牽動公司經營權與家族關係的系統工程。

洪連盛從「企業股權資產」與「金融財富資產」兩面向分析，企業股權資產部分，核心為經營權與控制權傳承，核心在於所有權、經營權、受益權「三權分立」，重點是確保控制權不因代際傳承而稀釋。

他表示，金融財富資產部分，則著重稅務以及財富的永續規畫，重點在於如何讓資產在移轉過程中，實現稅務效率並維持家族和諧，除了最基本的免稅額的規畫與執行之外，還應關注先進工具的使用，例如百年信託（連續受益人信託）制度立法進度，以及透過家族辦公室進行家族財富管理

洪連盛說，家族財富傳承是需要長期投入的系統工程，應從「傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳」這四個問題開始思考。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔則說，傳承規畫的目標不只是節稅，而是要達成「企業長青、家族和諧、財富永續」三大目標，若沒有及早規畫，第二代、第三代容易面臨經營權紛爭及家族衝突。

林志翔表示，傳承規畫須依家族資產規模及複雜程度選擇工具，包括信託、閉鎖性控股公司、遺囑、保險、基金會及婚姻協議等；若家族擁有企業，通常會建議透過閉鎖性控股公司持有上市櫃公司股票，以穩定經營權、作為家族治理平台，並透過章程設計及超級黃金特別股的安排，協助創辦人在股權逐步移轉時仍保有控制權。

企業主 傳承 財富管理

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