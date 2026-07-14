跨世代企業家談接班 理念與溝通哪個重要？

台灣企業進入大交棒時代，但真正困難的，往往不是一代不願放手、二代不想承擔，而是兩代所處的時代、角色與壓力都已不同。一代企業主看重理念延續與企業穩定，二代接班者則面對完全不同的產業環境與治理要求。因此愈來愈多家族企業在傳承過程中，開始借重外部專家、家族會議與制度化安排。

研華科技董事長劉克振從一代企業主角度指出，他從六十歲就開始思考傳承，如今七十二歲，卻坦言目前只做到一小部分，「有點太慢了」。

他認為，傳承不能只靠看書，也不能只依賴理論或單一個案，因為每個家族、每家公司都是不同個案；道理若那麼容易執行，傳承早就都成功了。個案只能在遇到困難時拿出來參考、研究，不能直接套用。

盛弘醫藥董事長暨敏盛醫療體系執行長楊弘仁則從二代角度說，家人最了解上一代怎麼走過來、碰過哪些困難，這是優點；但也因為關係太近，很多隱晦問題不容易攤開。他坦言，交接過程中必須不斷對話，他笑稱，「餐桌、客桌，會議桌都有」。

兩代之間的差異，也來自企業所處環境已經改變。楊弘仁以自身經驗指出，父親當年要開新醫院時，身邊多數人都反對，但在創業年代，很多事就是靠一個人的意志往前推進；如今醫療資源與產業環境已和過去大不相同，企業要持續成長、不被淘汰，必須逼自己進步，這與上一代邏輯已有很大差別。他認為二代不可能直接對上一代說「你的想法過時了」，這時就需要外部專家協助把問題說清楚。

劉克振也認為，一、二代角度不同本來就正常，不同意見甚至對立都不是問題。他說，有時兩個小孩加上太太一起指正他，他就「聽一聽、再調整」。也不必期待每件事都有高度共識，可是理念應該一致；他建議，一代的想法若能整理成文件、標語與規章，才有可能形成制度並延續下去。

因此，劉克振每年都會到瑞銀舉辦家族會議，並請外部人士主持；若議題較嚴肅，也會安排到會計師事務所討論。他認為，讓傳承「儀式化」很重要，透過固定會議與外部專業人士參與，讓家族成員有機會在同一個框架下溝通。

從一代到二代，傳承不是把位置交出去而已，而是一場漫長的溝通工程。家人最了解彼此，也最容易卡在情感、權力與世代差異之間；外部專家、固定會議與制度化文件，成為家族企業跨世代交棒的重要工具。