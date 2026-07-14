大交棒時代！企業傳承布局 經營權重組

ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。不過，資產重估背後，更大的問題正浮上檯面：台灣大量一代企業主正同步進入交棒階段。專家指出，這波「大交棒時代」不能只理解為財富傳承，也不是單純找出誰來接董事長，而是企業經營權、家族股權、決策班底與治理模式全面重組。

台股近年受惠ＡＩ與半導體題材，資本市場能見度大幅提升。台灣董事學會白皮書指出，台股總市值從二○一二年的○點八兆美元，成長至今年的五兆美元；但市場也出現明顯集中化，前百大企業掌握近八成市值，台積電單一公司市值占比達四成。這代表ＡＩ帶來財富重估，也讓企業價值差距進一步擴大。

高資產族群同步快速增加。玉山銀行與ＫＰＭＧ調查推估，台灣資產達一億元以上高資產顧客，其中八成五有傳承觀念。換言之，傳承已不只是少數企業主的家務事，而是資產膨脹後，台灣企業與高資產家庭共同面對的現實課題。

台灣董事學會發起人蔡鴻青說，過去台灣企業多由創辦人一人決策，成敗高度仰賴掌門人眼光、膽識與人脈；但企業規模擴大、股權結構多元，外部資本參與程度提高後，現在需要共同討論、共同決策的，因此更需要在一、二代中建立共同語言。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當前市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」。

蔡鴻青說，接班和交棒是不一樣的事情，交棒比較像是「兩個人」的事情，但「接班」就有很多人的參與，包括公司班底、老臣等。他表示，接班過程中，第一代總覺得「我可以你為什麼不行」，二代則要練習怎樣和強人老爸溝通。

民營銀行高層指出，不少高資產客戶針對家族傳承來諮詢，但問題核心都在凝聚共識，否則一、二代間很容易有衝突。台灣約有八成企業屬於家族企業，蔡鴻青指出，台灣若交棒無法順利完成，可能企業價值會快速流失。洪連盛強調，傳承應透過長期規畫與專業協作，逐步優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」。