快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

大交棒時代！企業傳承布局 經營權重組

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。路透
ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。路透

ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。不過，資產重估背後，更大的問題正浮上檯面：台灣大量一代企業主正同步進入交棒階段。專家指出，這波「大交棒時代」不能只理解為財富傳承，也不是單純找出誰來接董事長，而是企業經營權、家族股權、決策班底與治理模式全面重組。

台股近年受惠ＡＩ與半導體題材，資本市場能見度大幅提升。台灣董事學會白皮書指出，台股總市值從二○一二年的○點八兆美元，成長至今年的五兆美元；但市場也出現明顯集中化，前百大企業掌握近八成市值，台積電單一公司市值占比達四成。這代表ＡＩ帶來財富重估，也讓企業價值差距進一步擴大。

高資產族群同步快速增加。玉山銀行與ＫＰＭＧ調查推估，台灣資產達一億元以上高資產顧客，其中八成五有傳承觀念。換言之，傳承已不只是少數企業主的家務事，而是資產膨脹後，台灣企業與高資產家庭共同面對的現實課題。

台灣董事學會發起人蔡鴻青說，過去台灣企業多由創辦人一人決策，成敗高度仰賴掌門人眼光、膽識與人脈；但企業規模擴大、股權結構多元，外部資本參與程度提高後，現在需要共同討論、共同決策的，因此更需要在一、二代中建立共同語言。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當前市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」。

蔡鴻青說，接班和交棒是不一樣的事情，交棒比較像是「兩個人」的事情，但「接班」就有很多人的參與，包括公司班底、老臣等。他表示，接班過程中，第一代總覺得「我可以你為什麼不行」，二代則要練習怎樣和強人老爸溝通。

民營銀行高層指出，不少高資產客戶針對家族傳承來諮詢，但問題核心都在凝聚共識，否則一、二代間很容易有衝突。台灣約有八成企業屬於家族企業，蔡鴻青指出，台灣若交棒無法順利完成，可能企業價值會快速流失。洪連盛強調，傳承應透過長期規畫與專業協作，逐步優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」。

台股 資本市場 企業主 經營權 AI

延伸閱讀

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

全民瘋股 慎防全民背債

國銀上半年財管業務亮眼 兆豐相關手續費收入年增四成

亞資中心關鍵示範據點 中信銀行「亞灣分行」盛大開幕

相關新聞

跨世代企業家談接班 理念與溝通哪個重要？

台灣企業進入大交棒時代，但真正困難的，往往不是一代不願放手、二代不想承擔，而是兩代所處的時代、角色與壓力都已不同。一代企業主看重理念延續與企業穩定，二代接班者則面對完全不同的產業環境與治理要求。因此愈來愈多家族企業在傳承過程中，開始借重外部專家、家族會議與制度化安排。

企業財富傳承 專家：關鍵在4個思考

近兩年股市狂飆，不僅創造金融資產新貴，更是為上市櫃公司大股東累積更驚人的資產，從股市賺取財富的速度遠超房市，特別是與ＡＩ相關的上市櫃公司大股東和家族，財富增值達數倍甚至十倍以上，如此龐大的財富如何守成，富過三、四、五代以上，就是有錢人專屬、需要深思的問題了。

3336億元！上半年證交稅收 遠超去年全年

財政部昨天公布今年上半年總稅收入帳二點五兆元、年增百分之八十一點五，其中證交稅是成長主力。六月證交稅八四九億元，再創單月新高，年增二點八倍、連十一紅，平均每天貢獻國庫四十點四億元；上半年證交稅高達三三三六億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

國安基金獲利百億 第9次護盤報酬率81％

國安基金管理委員會昨開第二季例會，宣布已於五月六日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達一百點八億元；其中股票獲利九十八點六億元，報酬率約百分之八十一，寫下護盤史第二高紀錄。

大交棒時代！企業傳承布局 經營權重組

ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。不過，資產重估背後，更大的問題正浮上檯面：台灣大量一代企業主正同步進入交棒階段。專家指出，這波「大交棒時代」不能只理解為財富傳承，也不是單純找出誰來接董事長，而是企業經營權、家族股權、決策班底與治理模式全面重組。

體感通膨 逾6成民眾看漲1年後生活成本

中央研究院經濟研究所昨天發布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，帶動民眾通膨預期升溫，超過六成民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為百分之八點七七；其中交通與能源、食物的開銷平均預期漲幅都超過百分之十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。