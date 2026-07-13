民眾黨質疑威如科技獲重複補助 經部：2項計畫應用場域不同

民眾黨團今天質疑威如科技疑似獲經濟部重複補助，經濟部晚間說明，相關計畫市場定位及應用場域不同，並無重複補助。至於補助計畫中的合作企業涉及詐騙一事，經濟部已告知主導企業台灣旅圖公司，其合作對象恐有詐騙疑慮，若相關案件判刑確定，可能導致接受補助的聯盟企業無法如期執行計畫，經濟部將追回補助款。

針對民眾黨團指稱，經濟部商業發展署及中小及新創企業署疑似重複補助威如科技，經濟部表示，商業署SIIR「虛實整合之消費者精準服務開發推廣計畫」，以會員經營服務為核心，建立精準行銷服務平台，提升使用者服務體驗。

至於中企署「虛實整合影視互動生態圈服務開發計畫」，經濟部指出，計畫以活動互動流程模組為核心，補助業者建立可快速複製及活動變現的商業模式，協助商業驗證落地。

經濟部表示，經審查委員審認，2項計畫市場定位及應用場域不同，商業署計畫以企業對消費者（B2C）為主，中企署計畫則以企業對企業（B2B）為主，因此並無重複補助情事。

此外，針對涉及詐騙的公司是否違反補助規範，經濟部表示，中企署今年2月核定「AI智慧旅宿多源導流暨行程智生成數位轉型服務鏈研發計畫」，由台灣旅圖資訊股份有限公司主導，結合人客多股份有限公司組成聯盟。

經濟部指出，人客多公司並非經濟部簽約及直接補助對象，且台灣旅圖公司並無任何董事涉及金融詐騙。

不過，經濟部表示，中企署已告知台灣旅圖公司，其合作對象恐有詐騙疑慮；若相關案件判刑確定，可能導致接受補助的聯盟企業無法如期執行計畫，屆時主導企業及聯盟企業所接受的補助款均將被追回。

經濟部重申，接受補助企業若有犯罪事實經判決確定，將撤銷補助資格、解除契約，並得請求返還已核撥款項，並無任何例外。