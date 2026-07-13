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高爾夫不再受限傳統球場！ 經濟部支持資策會攜手產業前進帛琉

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
資策會於7月10日至12日參加「臺灣帛琉商品暨文化展」展示智慧高爾夫體驗應用，圖為智慧高爾夫系統使用者介面。 圖／資策會提供
資策會於7月10日至12日參加「臺灣帛琉商品暨文化展」展示智慧高爾夫體驗應用，圖為智慧高爾夫系統使用者介面。 圖／資策會提供

經濟部產業技術司支持下，財團法人資訊工業策進會（資策會）持續推動運動科技研發與服務應用，將AI、感測、數據分析與軟硬整合技術導入高爾夫運動訓練場景，並攜手霧峰高爾夫球場及臺灣高爾夫科技業者，於10日至12日參與帛琉「臺灣帛琉商品暨文化展」，跨國展示臺灣智慧高爾夫體驗應用，展現臺灣運動科技整合研發能量與國際輸出實力。

當數位科技結合高爾夫運動，不僅讓民眾打小白球不再受限於傳統球場，也能透過AI分析與科學化訓練，協助提升運動表現並降低運動傷害風險。

經濟部產業技術司長期推動前瞻科技研發與產業創新，依據行政院「臺灣運動×科技產業策略（SRB）行動方案」，積極整合法人、產業及場域資源，支持智慧運動科技從技術研發、場域驗證到商業應用及海外拓展，帶動臺灣運動科技產業升級，提升國際競爭力。本次展出的「高爾夫AI虛擬教練」及「AI高爾夫體適能檢測服務」，即為指標性的研發落地成果。

AI助攻訓練更科學！打造個人化智慧高爾夫體驗

由資策會數位轉型研究院（數轉院）研發的「高爾夫AI虛擬教練」，可結合揮桿影像、模擬器數據與感測資料，透過AI動作分析、微姿態偵測與多模態數據整合，將揮桿軌跡、身體重心、關節角度及揮桿穩定度等資訊，轉換為易於理解的訓練回饋，並透過手機應用程式呈現擊球歷程、分析圖表與個人化建議，不僅可協助球友自主精進球技，也可作為教練教學、課後追蹤與訓練調整的重要輔助工具。

另一項展出的「AI 高爾夫體適能檢測服務」，則以高球專項體能評估為核心，透過視覺AI建立標準化、可重複的檢測流程，評估球友身體功能與動作能力，並提供個人化訓練建議及後續追蹤機制。

不同於僅分析揮桿結果的工具，該服務更強調球友身體功能、動作限制、訓練處方與運動表現之整合，可協助球友降低運動傷害風險、提升訓練效率，並讓高爾夫教學從經驗判斷走向數據化與科學化。

由中華民國駐帛琉大使館及中華民國對外貿易發展協會共同推動的「臺灣帛琉商品暨文化展」，今年首度展出智慧高爾夫體驗應用，讓當地民眾與與會者親身體驗高爾夫模擬、AI揮桿分析與體適能檢測服務，展現智慧高爾夫可延伸至商場、校園、觀光場域、訓練中心及高球學院等多元應用情境，突破傳統球場限制，開創智慧運動服務新模式。

此次展場中，霧峰高爾夫球場以場域經合作夥伴，協助串聯球場經營管理、在地合作與後續運動觀光應用情境；Golface 等高爾夫科技業者則展示智慧球車與數位管理系統，共同呈現結合AI服務、智慧場域與科技應用的整體解決方案。

資策會表示，本次展覽吸引許多民眾駐足體驗，反應十分熱烈。充分展現政府政策支持法人研發、產業技術與場域整合成果。未來產官研三方將持續深化智慧運動服務應用，秉持與民興利的精神，共同推動場域及科技服務業者發展創新服務模式，促使臺灣運動科技進一步邁向產業輸出與跨國合作。

資策會 帛琉 經濟部

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