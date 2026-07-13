智慧局商標檢索增自動推薦功能 提升申請便利性

為提升商標申請便利性，經濟部智慧財產局今天表示，商標檢索系統新增「商品服務名稱自動推薦」功能，申請人輸入欲查詢的商品或服務名稱後，系統每次最多可提供20筆推薦結果，協助降低因名稱填寫不符規定而須補正的機率，節省申請時間及成本。

智慧局透過新聞稿表示，申請商標時所指定的商品或服務名稱，不僅攸關商標權利範圍，也是商標審查的重要依據。過去申請人在填寫指定商品或服務名稱時，可能因用語過於廣泛、內容不明確或商品及服務分類錯誤而須辦理補正，不僅增加行政程序，也延長案件審查時程。

為提升商標申請便利性，智慧局除持續提供以相互檢索參考資料為基礎的商品服務名稱查詢功能外，也進一步導入智慧化的「商品服務名稱自動推薦」功能。

智慧局說明，申請人只要輸入欲查詢的商品或服務名稱，即可透過智慧推薦機制，即時取得符合公告資料，以及前案審查時具有參考價值的名稱，協助快速找到適當的指定商品或服務名稱，作為填寫商標申請書的參考。

智慧局指出，這項功能每次最多提供20筆推薦結果，並依資料性質區分為「公告」、「參考」及「不可」3類。其中，「公告」為智慧局公告於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中的名稱，電子申請案若全數採用，可享規費減免並符合快軌審查資格。

至於「參考」類別，智慧局表示，相關名稱具有參考價值，可指定使用，但不適用規費減免及快軌審查；「不可」則為經公告屬涵義廣泛或涵義不明的名稱，申請人應避免使用。智慧局表示，透過分類標示及智慧推薦，申請人可即時了解各項名稱的適用情形，降低因指定名稱不適當而須補正的機率，進一步提升申請效率並減少行政成本。

智慧局指出，推動商標服務智慧化，是精進智慧財產服務的重要措施，未來將持續優化商標檢索系統，並將這項功能介接至商標線上申請系統，結合AI數位科技與使用者需求，打造更智慧、友善且高效率的智慧財產服務環境。

智慧局提醒，「商品服務名稱自動推薦」功能僅為提供指定商品或服務名稱的輔助工具，申請人仍應依商標實際使用的商品或服務內容，審慎選擇適當名稱，確認申請內容符合實際使用規畫，以維護自身商標權益。