銅礦供應回升與原料緊張並存 市場續關注庫存變化

近期全球銅市的焦點，持續圍繞在需求成長與供應調整這兩大主要議題。街口投信表示，在需求成長的部分，受惠於AI數據中心、電網升級、再生能源及電動車等新興應用快速擴張，市場普遍看好未來長期的銅需求持續提升；其中，印度與日本在近期簽署了涵蓋AI、金屬資源、能源韌性及經濟安全等多項合作協議，進一步強化市場對亞洲地區工業投資與金屬需求的樂觀預期。

不過，印度儲能產業因銅、鋁及鋰等原料價格上升而面臨成本壓力，部分低價商品的獲利能力受到挑戰，因而影響下游終端的訂單成長動能。雖然成本上升，在短期可能影響部分投資及下游開工進度，但也反應出全球能源轉型及電力基礎建設對銅材需求依然保持強勁，成為支撐銅價的重要基礎。

在供應調整的部分，上游礦端呈現供給改善與緊張並存的局面。大型銅礦營運商艾芬豪(Ivanhoe)表示，旗下在剛果的卡庫拉(Kamoa-Kakula)礦區，隨著採礦作業恢復正常及庫存逐步釋放，下半年銅產量可望增加，有助於全球精礦供應回升。此外，剛果政府指出，雖然中東局勢影響硫酸等礦業原料供應，但目前多數礦商透過長約採購及安全庫存維持正常生產，因此今年銅產量尚未出現重大衝擊。

然而，全球銅精礦加工費卻仍維持歷史低檔，顯示冶煉廠之間對原料的競爭依然激烈，整體上游的供給依然吃緊。另一方面，全球最大銅生產商智利國營銅礦公司Codelco面臨礦石品位下降、設備老化、財務壓力以及產量數據造假等問題，市場對其未來的增產能力抱持審慎態度，顯示出全球礦場供應的結構性挑戰依舊存在。

在全球最大銅消費國中國大陸的部分，由於市場預期大陸華東地區可能受到強颱影響，下游加工企業擔心物流與生產安排受阻，因而提前進行備貨採購，使得現貨溢價持續走高，社會庫存持續下降。同時，低價貨源快速被消化，供應商挺價的意願增強，進一步改善短期市場氣氛。從中長期來看，在AI基礎建設、全球電電網升級與能源轉型持續推動下，銅需求前景仍偏向正面。