美國、烏克蘭與阿根廷供給變化及中國大陸關稅訊號牽動黃豆後市

街口投信指出，若中美關稅談判沒有進一步成為實際採購，或主要產區沒有新的天氣問題，則黃豆價格維持區間整理的機率仍然較高。

街口投信分析，黃豆市場上周處於政策調整帶來的需求預期，以及全球產量創高造成實際供給壓力之間不斷的拉鋸；其中，美國生質柴油與再生柴油廠的實際運轉率，低於主管機關先前假設的水準，顯示出來自生質燃料相關產業對於黃豆油的需求，並沒有趕上政策設定的目標水準；造成部分投資人開始修正對於先前的樂觀預期，不過，市場仍期待未來的強制配額，會逐步拉高對於黃豆的壓榨需求。

若後續的實際產能遲遲無法提升，未來可能會因為落差過大，而出現失望性修正。與此同時，美國與歐洲部分地區氣溫過高的天氣風險，一度成為上周推升穀物與黃豆價格的主要動能之一，不過在美伊戰事再度升溫，並造成美元轉強後，黃豆期貨的上漲動能開始受到壓制。

在供給的部分，南美與黑海產區仍是牽動國際黃豆價格的重要變數。其中，烏克蘭今年的向日葵與黃豆作物正進入季節性作物灌漿期的關鍵階段，但降雨量可能不均勻，且不足以恢復土壤水分儲備，因此，對土壤濕度依賴性更高的黃豆，其後續的產量可能會受到影響。

不過，阿根廷的新季黃豆收成已接近尾聲，南美地區的黃豆出口供應仍然充裕。對市場而言，南美供給若持續放大，即便美國壓榨利潤尚屬穩健，也很難讓美國黃豆的出口量出現明顯增加空間。美國農業部最新油籽平衡表也顯示，全球油籽的供需，仍是產量與結轉庫存偏多的情況。因此，雖然天氣變化與政策消息還是會造成國際黃豆市場的短期波動，但供給寬鬆的狀況依舊會成為長期走勢無法擺脫的壓力。

在需求的部分，市場仍然最關注中國大陸對美國黃豆的採購動態，只是目前釋出的貿易訊號仍不明確。市場傳出大陸可能降低對包含黃豆在內的美國農產品關稅，而且大陸對美國黃豆採購也有重新啟動的跡象，這些消息確實改善市場情緒。不過，交易商仍在等待更具體的採購數據與時間表，因此暫時還不能視為需求正式翻轉。

另一方面，印度氣象局預測，其國內7月的季風雨量，將低於長期平均值，但7月的降雨，占未來四個月降雨量的大部分，若聖嬰現象在未來幾月增強，並壓抑季風雨勢，將造成黃豆與相關油籽作物產量顯著下滑，並促使印度尋求更多的進口來源，這或許會改變區域間的貿易流向，但未必會立刻讓全球黃豆供需轉為偏緊。