歐盟處長拜會翁章梁 實地了解無人機產業成果

歐洲經貿辦事處處長谷力哲今天拜會嘉義縣長翁章梁，雙方針對無人機產業布局等議題交換意見，並參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，實地了解嘉義推動無人機產業成果。

嘉義縣政府發布新聞稿，歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）拜會翁章梁及民進黨籍立委陳冠廷等人，在參訪亞創中心時，由進駐單位介紹無人機、無人載具等相關研發成果。

谷力哲透過新聞稿表示，無人機在國防、商業及公共應用領域的重要性持續提升，台灣積極發展非紅供應鏈，將人工智慧技術導入無人機應用，這是台灣的無人機產業優勢。

谷力哲說，亞創中心集結製造、研發及政府單位，產業聚落特色。歐洲與台灣在無人機技術及供應鏈各有強項，除了政府間政策交流外，企業之間的直接接觸、產品認證及售後服務體系也是拓展國際市場的重要課題。

翁章梁表示，台灣無人機業者原先分布各地，嘉義近年逐步建構產業聚落，亞創中心以研發為目的，民雄航太暨無人機產業園區則朝向製造基地發展，透過產業聚集，提高業者在技術、零組件及供應鏈上的交流效率。

翁章梁針對無人機到不同國家市場時面臨的認證過程分享意見，他說，各國法規、軍用與商用產品的審查標準有所不同，如果能持續交換制度及市場資訊，能幫助業者掌握國際市場需求。

翁章梁說，無人機銷售到海外後，後續維修及技術支援也很重要，台灣廠商沒辦法在每個市場設置專責人員，因此要與當地企業建立服務網絡，確保售後服務順利運作。

雙方也談及無人船、太空產業等新興領域，翁章梁說，台灣四面環海，無人船逐漸成為國防及產業應用的重要項目。