桃園受限法規難設算力中心…立院經濟委員會地方考察 經濟部提專區解套

立法院經濟委員會召委洪毓祥與立委呂玉玲、涂權吉今日下午在經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生等人陪同到桃園市觀音區，考察桃園產業園區電力，及合作建置100MW（百萬瓦）北部AI算力中心，與未來冷能運用情形。桃園市長張善政到場提出市府協助國家和企業建置AI算力中心，需要中央幫忙鬆綁現行鄰近大潭電廠5MW（百萬瓦）核供電力的限制。

市議員吳進昌希望中央在協助地方設置算力中心的同時，也能夠做好電網韌性，讓觀音區的電力供應能保持穩定而不是經常跳電、停電。

龔明鑫在考察會議前受訪，表示鬆綁基本上沒問題，會議最後也達成共識，經濟部提出在電廠周邊劃設算力中心專區，並由地方政府和台電研究專區規畫開發的期程。

龔明鑫表示，他要代表經濟部說明事實上從過去到現在，桃園市都一直支持經濟部電力設施的發展，包括中油三接工程，然後還有大潭電廠新建發電機組，讓整個北部的用電有一個基礎能持續來做一些發展。至於桃園設置算力中心和用電的問題，今天立法院經濟委員會的考察行程就會做一些討論；基本上，經濟部希望呼應算力中心最好還是在電廠附近，因為消耗的耗能比較不同，靠近電廠可以不需要拉一些長距離的線纜，或經過民宅造成困擾。

​至於法規5MW的限制是不是可以鬆綁？龔明鑫受訪時先表示台電董事長曾文生在考察會議會做一些說明，接著說「基本上應該沒有問題啦」。

立法院經濟委員會、經濟部長龔明鑫、台灣電力公司曾文生董事長、台灣中油公司張敏總經理、能源署吳志偉署長，與桃園市長張善政下午到大潭電廠所在地桃園市觀音區產業園區聯合服務中心開考察會議。

張善政表示，今天考察會議所在位置觀音區桃科一期，​附近還有大潭、環科、桃科二期工業區和經濟部的觀音工業區，目前​不只業界有意也在這裡投資AI算力這心，產業進駐的需求一直在提升，可以預見這邊將來用電會非常非常大的需求，大潭火力發電廠就在旁邊，能夠就近利用發電廠供電，還有中油的三接LNG轉換成氣化的冷能，結合這些資源，讓附近這幾個工業區所有業者未來的用電需求，都能獲得確保、舒緩。

立法委員呂玉玲、涂權吉表示，要設置AI算力中心5MW的電量限制規定根本不夠，未來的話可能要放寬至少20MW，她強調不希望因為經濟部

5MW的規定限制地方推動算力中心產業發展，企業甚至不能來設廠，可以開放20MW、100MW等 ，只要企業有願意來桃園大潭電廠周邊設廠的話，她希望台電中油都能供應夠穩定、安全的能源。

洪毓祥指出，立法院經濟委員會特地到桃園考察，因為桃園是北部重要的電源供應基地，張善政市長在桃園推動AI算力中心、資料中心，電力供應有很多法規上的限制，考察主要目的就是要了解和解決問題，會議並達成共識合作出結論。

桃園市政府說明，多家企業表達有意願在桃園市設置算力中心，桃園市府統計已有10多件算力中心投資案，總開發面積達 50 公頃，總用電需求高達 624MW（百萬瓦），其中有2、3個場址在觀音地區最緊鄰大潭電廠。這些產業界選址完全契合經濟部及工研院智庫所倡導「鄰近電廠共址（Colocation）」供電模式。

市府支持電廠開發，包括中油第三座天然氣接收站工程也全面配合，保護區劃定除了兼顧生態維護，也考量工程可行，並與環保團體充分溝通，不迴避任何責任。

不過市府也請中央與地方齊力加速變電所建設時程，與強韌輸配電網，並盡速解除供電限制，以滿足未來桃園企業投資及民生用電需求，讓「中央、地方合作建置 100MW 算力中心」並放寬「臨近電廠算力中心 5MW 以上不核供的限制。