SpaceX星鏈登台法規鬆綁！ 立法院交委會通過電信管理法修正案

SpaceX星鏈在全球推動策略採獨資模式，而我國《電信管理法》規定電信事業董事長需為中華民國國籍，外資直間接持股不得超過60%。被視為是阻礙星鏈登台關鍵，立法院交通委員會13日通過「衛星業者」不受限上述規定，被視為幫SpaceX開大門。

立法院交通委員會7月13日審查六件《電信管理法》第36條相關修正草案，現行規定要求設置使用電信資源之公眾電信網路者，其董事長應具有中華民國國籍，外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得超過60%。

交通委員會初審通過新增的第36條第9項條文，申請以衛星通信技術設置使用電信資源之公眾電信網路者，經主管機關審酌下列事項並核准後，得不受第四項及第五項之限制：

一、國家安全。

二、公眾電信網路之安全。

三、電信資源使用情形。

四、電信網路之整體規劃及推動。

五、電信產業發展。

六、電信服務市場發展。

七、其他公共利益之需要。

前項核准之申請程序、條件、應檢附之文件、審查基準及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。

數位部長林宜敬表示，過去政府接洽星鏈來台，但因為台灣4G覆蓋率高，且商業規模較小，業者興趣不大，但台灣仍在發生緊急狀況時需要低軌衛星因應。

業界人士認為，此舉開放國際衛星業者來台落地，給予NCC等主管機關極大的權限，但對於「數位主權、通信監察及資料落地」等關鍵議題均未予以討論。

不過諷刺的是，台灣市場僅2,300萬人，且4G、5G人口涵蓋率都超過99%，智慧手機普及率也相當高；相較於其他人口破億，地廣、人稀且網路普及率低的市場，台灣市場始終非星鏈想要優先搶進的市場。

業界人士打趣表示，開了這個大門，加上SpaceX目前對台灣市場興趣缺缺，此門一開，可能沒吸引到SpaceX，而是吸引一些別有所圖的牛鬼蛇神。

目前《電信管理法》修正草案已經通過立法院交通委員會初審通過，未來仍須通過二讀、三讀，待三讀通過後，法案才會正式上路。

13日稍早，對此議題，台灣通訊學會強調，支持引進多元低軌衛星服務，但強調提升通訊韌性不應以降低國家監理能力為代價。若僅放寬持股與負責人資格，卻未同步建立國安審查、在地營運、資料治理、通訊監察、防詐、資安及退場機制，可能使市場開放與公共責任之間出現落差，並增加長期治理風險。學會認為，政策討論不應針對特定業者，而應以技術中立、風險相稱及公共利益為共同準則。

台灣通訊學會理事長王維菁表示，台灣需要多元衛星服務，但關鍵通訊控制、用戶資料治理與法律責任，必須納入在地可監理、可執行的體系。衛星服務可以跨境，責任不能境外化；市場開放的前提，是政府在平時能監督、事件發生時能介入，並確保服務持續與民眾權益。

以日本實務為例，KDDI、NTT DOCOMO及SoftBank三家行動通信業者均已推出與Starlink合作的手機直連衛星服務，將衛星能力納入本地電信服務與公共安全體系。

台灣通訊學會建議，參考此類分流監理思維，採取有條件、分階段開放。國際衛星業者進入台灣市場，原則上應在台設立具實質營運與履責能力的法人；涉及手機直連衛星服務，或使用我國行動頻率、號碼及核心網路資源者，並應與本地持照電信業者合作。相關業者亦應設置境內地面站、閘道器或具同等監理效力的節點，並明確承擔用戶服務、緊急通信、個資保護、資安、防詐及司法協力責任。