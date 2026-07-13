林修銘：淨零自然解方從森林延伸至農業土壤碳匯

台灣碳權交易所董事長林修銘今天表示，近年來，「自然解方（Nature-based Solutions）」成為全球推動淨零重要方向；企業的自然解方布局也從森林碳匯逐步延伸至農業領域，歐盟及日韓積極推動土壤碳匯與其碳市場制度連結，顯示土壤碳匯已成為淨零轉型中極具發展潛力重要解方。

台灣碳權交易所與農業部農業試驗所今天舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，共同推動台灣土壤碳匯發展。林修銘指出，台灣正積極配合環境部政策規劃，建置自身總量管制與排放交易體系（TW ETS），在自然碳匯領域也已具備穩健的方法學等相關法制基礎，期盼透過本次合作，深化兼具科學基礎、市場機制及人才培育的自然碳匯生態系。

林修銘說，台灣的自然碳匯發展已從傳統森林綠碳，延伸到藍碳（海洋碳匯）與黃碳（土壤碳匯），目前已經有2個土壤黃碳的本土方法學，為台灣推動自然碳匯的減量專案奠定重要基礎。此外，碳交所也正積極配合政府規劃台灣排放交易制度（TW-ETS），希望建立更完整、更健全的碳市場機制。

另外，碳交所先前於宜蘭與雲林啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，在兩地各選定50公頃土地，分別發展「森林碳匯」與「土壤碳匯」示範專案。

農試所所長王仕賢表示，農試所長期致力於土壤管理、碳匯提升技術及相關方法學研究。近年已陸續輔導產業推動多項土壤碳匯技術，透過作物輪作、化肥減量、施用有機質肥料、種植綠肥及減少耕犁等耕作措施，累積深厚的技術基礎與實務經驗。

王仕賢指出，期盼藉由本次合作，推動相關課程、技術輔導與示範應用，藉此將農業土壤碳匯核心管理技術與理念，廣泛推廣至企業、公私部門及永續發展合作夥伴，使農業減碳、增匯與碳管理，真正成為可落實、可推廣、也可持續擴散的行動。

因應自然碳匯引領產業淨零轉型，簽署記者會中，由農試所研究員陳琦玲與碳交所總經理陳脩文分享土壤碳匯相關發展與國際趨勢。

陳琦玲強調，「改進農業土壤管理方法學」在去年3月20日經環境部審議通過，參照國際減量方法VM0042的量化方式，並依台灣農情進行編修，建立具本土可行性的減量方法。以增加土壤有機碳儲量為重點核心，鼓勵農友透過「投入有機資材」、「減少耕作與改善作物殘體管理」及「改善作物制度」等改進的農業土壤管理方式，實現溫室氣體移除量。

陳琦玲說，此方法學的推動，不僅作為推行土壤增匯措施指引和碳匯計量之重要依循，更能為國內企業提供參與自然碳匯的實踐路徑。

陳琦玲表示，與工業革命之前相較，近來每年大氣溫度上升約攝氏1.5度，世界各國相關組織希望控制在這個水準，只要每年大氣溫度上升不要超過攝氏2度，目標碳價應落在每公噸63至127美元。

陳脩文表示，證交所已將自然碳匯納入上市櫃公司ESG（環際保護、社會責任、公司治理）評鑑指標，並透過「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」與碳交所共同推動低碳耕作的土壤碳匯專案。

陳脩文指出，未來碳交所將結合農試所的專業能量，串聯產官學研及國際資源，持續強化市場機制與專業人才培力，引導企業投入資源支持農業減碳措施，促進農業淨零轉型，同時成為企業實踐淨零轉型及永續發展的新途徑。