碳交所與農試所簽署合作備忘錄 深化我國自然碳匯生態系發展

臺灣碳權交易所與農業部農業試驗所2026年7月13日辦理合作備忘錄（MoU）簽署儀式，共同推動我國土壤碳匯發展。碳交所董事長林修銘與農試所所長王仕賢，在環境部氣候變遷署署長蔡玲儀及農業部資源永續利用司司長黃新達共同見證下，完成簽署合作備忘錄（MoU），雙方將結合農業專業、碳市場發展量能與資本市場的連結，攜手推廣土壤碳匯專案、人才培育與產業實踐，引導企業將自然資本納入ESG管理與永續策略中。

王仕賢表示，農試所長期致力於土壤管理、碳匯提升技術及相關方法學研究。近年已陸續輔導產業推動多項土壤碳匯技術，透過作物輪作、化肥減量、施用有機質肥料、種植綠肥及減少耕犁等耕作措施，累積深厚的技術基礎與實務經驗。期盼藉由本次合作，推動相關課程、技術輔導與示範應用，藉此將農業土壤碳匯之核心管理技術與理念，廣泛推廣至企業、公私部門及永續發展合作夥伴，使農業減碳、增匯與碳管理，真正成為可落實、可推廣、也可持續擴散的行動。

林修銘指出，企業的自然解方布局已從森林碳匯逐步延伸至農業領域，歐盟及日韓等國亦積極推動土壤碳匯與其碳市場制度連結，顯示土壤碳匯已成為淨零轉型中極具發展潛力的重要解方。臺灣刻正積極配合環境部政策規劃，建置自身之總量管制與排放交易體系（TWETS），在自然碳匯領域也已具備穩健的方法學等相關法制基礎，期盼透過本次合作，深化兼具科學基礎、市場機制及人才培育的自然碳匯生態系。

簽署記者會中，農試所研究員陳琦玲與碳交所總經理陳脩文分享土壤碳匯相關發展與國際趨勢。陳琦玲強調「改進農業土壤管理方法學」在2025年3月20日經環境部審議通過，參照國際減量方法VM0042之量化方式，並依台灣農情進行編修，建立具本土可行性的減量方法。以增加土壤有機碳儲量為重點核心，鼓勵農友透過「投入有機資材」、「減少耕作與改善作物殘體管理」及「改善作物制度」等改進的農業土壤管理方式，實現溫室氣體移除量。該方法學的推動，不僅作為推行土壤增匯措施之指引和碳匯計量的重要依循，更能為國內企業提供參與自然碳匯的實踐路徑。

陳脩文表示，證交所已將自然碳匯納入上市櫃公司ESG評鑑指標，並透過「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」與碳交所共同推動低碳耕作的土壤碳匯專案。未來碳交所將結合農試所的專業能量，串聯產官學研及國際資源，持續強化市場機制與專業人才培力，引導企業投入資源支持農業減碳措施，促進農業淨零轉型，同時成為企業實踐淨零轉型及永續發展的新途徑。

碳交所與農試所將於今年第4季共同推出「土壤碳匯專案實務課程」，從理論到實作，完整涵蓋方法學、專案規劃、調查監測與額度申請等實務流程，協助企業掌握專案開發的關鍵能力。相關課程資訊請詳：https://www.tcx.com.tw/learn/studio/content/139