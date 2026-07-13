朝野三黨激辯後送出委員會 朝野共識提升通訊韌性、星鏈來台再跨一步

立法院交通委員會今日審查「電信管理法」第36條修正草案，攸關低軌衛星業者來台投資的外資持股與負責人資格限制，在朝野歷經數小時討論後，最終未採納民眾黨團要求暫緩一個月協商的提議，修正條文順利送出委員會。若後續完成三讀，將有望鬆綁現行法令限制，為馬斯克擁有的SpaceX旗下星鏈（Starlink）等國際低軌衛星業者來台投資增添彈性，也為台灣建立多元通訊備援跨出重要一步。

依據現行電信管理法第36條規定，公眾電信網路業者外國人直接持股不得超過49%、間接持股不得超過60%，董事長也須具本國籍。由於星鏈長期堅持百分之百獨資經營，使雙方始終無法取得共識，也讓修法是否放寬限制，成為星鏈能否落地台灣的關鍵。

數位發展部、NCC等主管機關與多數朝野立委，今天皆表態支持提高法規彈性。NCC代理主委陳崇樹表示，修法後主管機關將有更大的審查彈性，仍可依國家安全、公眾電信網路安全、資料主權及公共利益等因素進行把關；數位發展部長林宜敬則透露，數發部曾與星鏈接觸，但「他們的反應比較被動一點，不是很積極，我們正在想辦法跟他們聯絡」。

林宜敬上午也在委員會上指出，星鏈認為台灣4G、5G人口覆蓋率已超過99.9%，商業市場規模有限，因此對台灣市場興趣不高；但台灣推動低軌衛星布局，主要目的並非一般商業應用，而是在重大災害或戰時維持通訊韌性，因此仍有引進必要。

國民黨立委黃健豪今天呼籲，外界不應把修法等同於替星鏈量身打造，而是希望放寬現行股權限制，建立更具彈性的制度，讓具備低軌衛星能力的國際業者都有機會來台發展。

國民黨立委洪孟楷則說，雖然台灣4G、5G覆蓋率高，但偏鄉基地台建設仍有不足，目前除了中華電信外，其他業者投入意願有限，因此引進多元低軌衛星服務，除了能補足偏鄉通訊缺口，更能在災害或戰時提供備援通訊，是提升國家韌性的必要措施。

民進黨立委林俊憲也支持修法。他表示，低軌衛星核心技術掌握在國外企業手中，台灣應在兼顧安全的前提下，盡快引進相關服務。他並以去年風災造成台南部分地區通訊中斷為例指出，即使4G、5G覆蓋率高，極端情況下仍可能失去聯繫，因此低軌衛星備援具有實際需求。

不過，也有立委對修法持保留態度。民進黨立委李昆澤認為，若放寬外資持股與負責人資格限制，仍須兼顧國家安全、司法調查及監理能力，尤其若未來由全外資、外籍負責人經營，如何確保政府能有效監理、執法，應納入制度設計。

民眾黨團總召陳清龍則主張，此案涉及國安、外資及通訊政策，不宜倉促處理，一度提議先冷凍一個月再行協商，讓各界有更多時間討論；國民黨立委翁曉玲也直言，「這個條款就是為了馬斯克而修」，提醒主管機關未來在外資持股比例及負責人資格審查上，仍須審慎把關。

儘管朝野對修法目的及制度設計仍有不同看法，但交通委員會最終仍決議將修正草案送出委員會，這也代表電信管理法朝向建立「有條件開放、個案審查」的新制度邁出第一步。