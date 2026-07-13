中研院：通膨預期升溫 民眾估1年後生活成本漲8.77%

中研院經濟所今天發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，已經導致民眾通膨預期升溫，今年3月調查顯示，63.17%的消費者預期1年後生活成本將上升，平均預期漲幅為8.77%。

中研院經濟所自112年10月起試行「台灣消費者預期與政策反應調查」，其中一項主要內容為通膨預期調查。由於消費者物價指數（CPI）變化與消費者實際感受存在落差，此調查同時衡量CPI與生活成本變化預期。

「台灣消費者預期與政策反應調查」自115年起，由半年一次改為按季施作，於每年3、6、9及12月進行，樣本來自中央研究院人文社會科學研究中心網路調查會員樣本庫，並透過抽樣、加權與統計檢定確認其在性別、年齡及地區上的代表性。

中研院經濟所指出，自115年3月以來，美伊戰爭推升國際能源價格並造成劇烈波動，透過運輸與石油相關原物料成本上升，對國內物價形成壓力。雖然政府大幅緩和國際能源價格對國內能源價格的傳遞，CPI仍自3月起攀升，5、6月CPI年增率突破2%的通膨警戒線且漲幅持續擴大，6月以新台幣計價的進口物價指數年增率達23.07%，顯示外部成本衝擊已對國內通膨形成明顯上行壓力。

此次調查期間為115年3月11日至3月29日，有效樣本數為2324。調查顯示，63.17%的消費者預期1年後生活成本將上升，平均預期漲幅為8.77%；其中，交通與能源開銷及食物開銷（含外食）平均預期漲幅分別達15.87%與12.54%。

中央研究院經濟研究所研究員楊淑珺指出，3月CPI年增率仍處於1.20%的相對低點，與1至2月平均年增率1.23%相近，調查結果顯示，民眾對通膨的上行預期已先行升溫，領先於其後實際CPI通膨的上升。

房價預期方面，30.65%的消費者預期半年後房價水準大致不變，仍有53.11%預期房價將高於3月調查時的水準，顯示儘管房市在第7次信用管制後明顯降溫，交易量大幅萎縮，價格出現修正，逾半數消費者對房價上漲的預期仍未反轉，只是平均預期上升幅度收斂至2.04%。

調查也針對政策反應進行訪問，3月議題針對普發現金一萬元的使用情形，初步估計邊際消費傾向（MPC）為0.29，同步進行的市話與手機調查（有效樣本數2216）估計MPC為0.15，與112年10月普發現金新台幣6000元調查所得的0.16相近。整體而言，兩次普發現金的MPC均遠低於1，顯示對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

楊淑珺認為，不是不能發，但想要提高效益，條件必須有所限制，而非採「普發」策略。

而中研院經濟所6月執行的政策調查針對民眾的生養意願，初步未加權結果顯示，不願生養的前3大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。

結果顯示，除了高養育成本與低薪資，房價過高也是不願生養的重要因素，政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。另外，12%的消費者認為，政府針對每名子女提供每月5000元、直到18歲的津貼，可增加生養誘因；但也有35%的消費者認為，每月津貼到1萬元都不足以構成生養誘因。