中研院建置經濟預測與資料平台 8月底上線

中央研究院經濟所今天宣布，全新建置的「經濟預測與資料平台」將於8月底正式上線，提供歷年經濟預測數據、重要總體經濟指標與視覺化圖表，也將放上通膨預期等數據，並整合研究報告等學術資源供各界查詢運用。

中研院經濟所所長張俊仁表示，此平台主要有3區，分別是經濟預測、通膨預期調查專區，以及經濟數據庫，希望降低資料蒐集的成本，並加強公共經濟議題的討論品質；其中，通膨預期調查專區是很重要的突破，期許外界可以更加關注。

近年全球受到疫情、地緣緊張局勢升溫及全球供應鏈重組等因素影響，通膨陰影持續籠罩，增添政府機關進行決策的難度，總體經濟數據是否能夠確實反映社會真實情況，更顯重要。

中央研究院副院長彭信坤表示，主計總處編製CPI時涵蓋耐久財、非耐久財等不同項目，因此總指數與民眾實際感受有時會出現落差；中研院經濟所這份調查主要反映「體感物價」，會更貼近民眾的物價感受。

中央研究院經濟研究所研究員楊淑珺說，經濟學教科書都有提到通膨預期的重要性，因為預期心理會影響行為，進而導致通膨「自我實現」；許多先進國家都有通膨預期相關指標，台灣目前還沒有，希望這份調查按季施作，更貼近相關總體經濟數據發布頻率後，可作為央行決策參考指標。

張俊仁指出，「經濟預測與資料平台」現正進行最後的測試，預計8月底可正式上線。