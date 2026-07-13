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中研院上修今年CPI 至1.95% 逾六成民眾憂生活成本大增

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院將今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至1.95%。中央社
中研院將今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至1.95%。中央社

民眾對通膨的預期心理正持續深化。中研院經濟所13日發布最新經濟預測，將今年消費者物價指數（CPI）年增率上修至1.95%，逼近2%的通膨警戒線，生產者物價指數（PPI）年增率也高達10.69%。最新「台灣消費者預期與政策反應調查」更顯示，高達92%的消費者預期一年後通膨將持續走高，更有超過六成民眾憂心生活成本大幅上升。

中研院副院長彭信坤表示，「台灣消費者預期與政策反應調查」相當於是「體感物價」，他以氣象作比喻，官方預報氣溫是39度，但民眾走出去的體感溫度卻是40度。中研院透過預期調查，讓數據更貼近老百姓的真實感覺。

調查指出，早在今年3月時，已有63.17%的消費者預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅達8.77%；預期一年後CPI上升的民眾比率也高達92.91%，主要催化因素依序是大宗原物料可能上漲、關稅政策不確定性，以及最低工資調整。

由於當前生產者物價指數（PPI）與最終消費者物價指數（CPI）存在較大差距，外界憂心未來PPI的漲幅是否會進一步傳導至終端物價。中研院經濟所副所長楊淑珺分析，確實有可能，因為從原物料等上游成本上升，傳導到下游最終的CPI物價，需要一段遞延時間。雖然目前國際油價已自4月時每桶100多美元的高點明顯回落，但成本端可能尚未完全反映完畢，因此對於未來的物價壓力，無法過於樂觀地認為會因油價下跌而立刻獲得緩解。

針對市場關切是否需要採取「預防性升息」來因應物價壓力，楊淑珺表示，升息決策除了必須考量物價因素外，還需顧及產業間成長失衡的現況。由於各產業的復甦與成長步調非常不同，一旦貿然升息，對於經營相對辛苦的傳統產業所帶來的負面衝擊與利息負擔，也必須納入整體的政策評估中。

中研院經濟所合聘研究員林常青則認為，目前PPI在電子零組件上已顯現部分影響，但要傳導至CPI仍需要一段時間。他指出，AI的短期效果雖主要呈現在設備與零組件端，但長期更必須正視電力供應問題；若電力無法跟進，且資訊安全、專業人力等軟性配套措施未能同步到位，未來國內AI硬體生產能否被適當承接將面臨考驗，這也將深刻影響未來國內的物價走勢。

至於受到高度關注的房市，儘管中央銀行祭出第七次選擇性信用管制後，市場交易量大幅萎縮，但調查顯示，仍有高達53.11%的民眾預期房價將高於今年3月水準，平均預期升幅為2.04%，反映出市場對房價上漲的預期心理依舊強烈。

此外，該調查也對政府普發現金一萬元的政策成效進行追蹤，發現雖有高達81.15%的民眾已花用該筆現金，但僅有36.26%用於「原本沒有打算消費的用途」，初步估計邊際消費傾向（MPC）僅為0.29。結果證實，普發現金政策對刺激額外消費、擴大內需的乘數效果相對有限，多數民眾仍將其替代為既有的日常開銷。

中研院 通膨 消費者物價指數

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