立院提案修法Starlink來台卡關有解？ 數發部揭關鍵原因

立法院交通委員會13日審查《電信管理法》第36條修正草案，朝野立委主張有條件放寬衛星通訊業者外資持股及董事長國籍限制，被外界視為有助於馬斯克旗下低軌衛星服務Starlink（星鏈）未來來台布局。對此，數位發展部長林宜敬表示，數發部過去曾與Starlink接洽，但業者認為台灣4G、5G人口覆蓋率已逾99.9%，商業市場規模有限，因此目前對台灣市場興趣不高；政府推動低軌衛星的重點，也並非一般商業服務，而是在重大災害或緊急情況下，提升國家通訊韌性。

林宜敬表示，依現行制度，衛星通訊業者若申請設置公眾電信網路，須先由NCC審查核准，取得資格後，再向數發部申請無線電頻率核配，因此NCC與數發部分別負責不同階段的管理工作。

針對Starlink來台議題，林宜敬指出，數發部曾與業者接觸，對方評估台灣4G、5G覆蓋率已超過99.9%，一般商業市場需求有限，因此現階段並未積極布局台灣。不過，他強調，政府發展低軌衛星並非為了取代既有行動通訊，而是希望在天然災害、海底光纜中斷或其他緊急狀況下，仍能維持基本通訊能力，提升整體通訊韌性。

他也坦言，目前低軌衛星仍面臨技術挑戰。政府希望衛星業者能在台灣設置Gateway（地面接收站），透過台灣地面站連接全球網際網路；但若遇到重大災害或戰時情境，海底光纜中斷時，又希望衛星能直接連接海外Gateway，以維持對外通訊能力，兩者之間仍有技術問題待克服。

對於修法方向，林宜敬表示，新條文可賦予主管機關更大的政策彈性，在低軌衛星、地面接收站、資料主權及通訊韌性等議題上，保留更多審查空間，數發部將尊重NCC的審查及政策規劃。

NCC代理主委陳崇樹則表示，修法完成後，主管機關將擁有更大的裁量彈性；即使未修法，現行法規仍可依法處理相關案件。至於公共電信服務業者，仍須遵守通訊監察、公共安全等法定義務，未配合者無法取得執照。

目前《電信管理法》規定，使用電信資源設置公眾電信網路者，外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得逾60%，且衛星通訊業者不得有中國大陸投資人參與。此次朝野立委提案，擬將外資持股上限改為經主管機關核准後可不受限制，並調整董事長國籍及在台設立公司等規定，希望兼顧國家安全與提升通訊韌性，為低軌衛星產業發展保留更多政策彈性。