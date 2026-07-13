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經部智慧局商標檢索 推出「商品服務名稱自動推薦檢索」新功能

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為提供更智慧、便利的商標檢索服務，經濟部智慧財產局13日表示，商標檢索系統新增「商品服務名稱自動推薦」功能，協助民眾於申請商標前，可以更快速、精準查詢指定商品或服務名稱，降低因名稱填寫不符規定而須補正的機率，節省申請時間及成本。

為提升商標申請便利性，智慧局除了持續提供以相互檢索參考資料為基礎的商品服務名稱查詢功能外，更進一步導入智慧化的「商品服務名稱自動推薦」功能。

智慧局表示，申請人申請商標時所指定的商品或服務名稱，不僅攸關商標權利範圍，也是進行商標審查的重要依據。過去申請人在填寫指定商品或服務名稱時，往往因用語過於廣泛、內容不明確、商品或服務分類錯誤，常須辦理補正，不僅增加行政程序，也延長案件審查時程。

「商品服務名稱自動推薦」功能則可提升申請效率及降低審查成本。申請人只要輸入欲查詢的商品或服務名稱，即可透過智慧推薦機制，即時取得符合公告資料及前案審查時具有參考價值的名稱，協助申請人快速找到適當的指定商品或服務名稱，作為填寫商標申請書的參考。

智慧局說明，本功能每次最多提供20筆推薦結果，並依資料性質區分為「公告」、「參考」及「不可」3類。其中，「公告」為智慧局公告於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中的名稱，電子申請案如全數採用，可享有規費減免並符合快軌審查之資格；「參考」為具參考價值可指定使用，惟不適用於規費減免及快軌審查；「不可」則為經公告屬涵義廣泛或涵義不明之名稱，應避免使用。透過分類標示及智慧推薦，申請人可即時了解各項名稱的適用情形，降低因指定名稱不適當而須補正的機率，進一步提升申請效率並減少行政成本。

智慧局指出，推動商標服務智慧化，是持續精進智慧財產服務的重要措施。未來將持續優化商標檢索系統，並將本功能介接至商標線上申請系統，結合AI數位科技與使用者需求，打造更智慧、友善且高效率的智慧財產服務環境。

智慧局提醒，「商品服務名稱自動推薦」功能僅為提供指定商品或服務名稱的輔助工具，申請人仍應依商標實際使用的商品或服務內容，審慎選擇適當名稱，確認申請內容符合實際使用規劃，以維護自身商標權益。相關資訊，歡迎洽智慧局商標檢索系統/商品服務名稱自動推薦功能網頁（網址：https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/classification-inquiry/goodname-classification）查閱。

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