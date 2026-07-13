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中研院看台灣景氣如「旭日更升」點出民間消費2大動能

中央社／ 台北13日電
中央研究院經濟所今天公布最新經濟預測。歐新社
中央研究院經濟所今天公布最新經濟預測。歐新社

中央研究院經濟所今天公布最新經濟預測，大幅上修2026年經濟成長率至10.16%，為目前國內智庫最樂觀、也是首家智庫預測突破10%。中研院經濟所合聘研究員林常青表示，台灣景氣如「旭日更升」，AI成為經濟成長主軸，但後續進程變數仍存。

中研院經濟所預測2026年經濟成長率為10.16%，較去年12月預測值3.71%，大幅上修6.45個百分點；不僅外需強勁，內需也穩健成長，國內需求與國外淨需求對經濟成長的貢獻分別為5.03個百分點與5.13個百分點。

林常青指出，AI硬體需求不只是一般景氣循環，而是全球建置雲端基礎設施、高速運算能力的重要投資，因而帶動台灣在全球科技供應鏈的成長動能。

根據中研院經濟所預測，下半年全球AI、高效能運算與雲端服務需求可望延續，帶動高階晶片、伺服器及相關零組件出口維持強勁。隨著出口生產活動擴張，關鍵零組件與中間投入品進口同步增加，台灣外貿成長動能可望延續，預估2026全年實質商品及服務輸出與輸入成長率分別為23.02%與21.91%。

受惠於廠商因應人工智慧等新興科技應用需求，積極擴充產能與推動資本支出，國際大廠也擴大對台投資，有助於延續成長動能，中研院經濟所預估2026年實質民間投資年增率為9.79%。

相較於去年經濟成長主要由外需拉動，內需相對平緩，今年投資熱絡，民間消費也升溫，中研院經濟所估今年實質民間消費成長率為3.60%。

林常青點出民間消費2大動能，一是股市屢創新高，推升財富效果；二是國外旅遊熱潮持續。

儘管股市受惠AI題材大漲，林常青引用德國證券教父科斯托蘭尼（André Kostolany）所提出「遛狗理論」，股市與總體經濟的關係，就像是一個人在遛狗，長期而言股價仍會回歸基本面；他提醒這波台股上漲有其基本面，「大家可以參與成長，但真的不宜過度放大槓桿」。

政府與國內智庫陸續上修對今年經濟成長率預測，但經濟前景仍有變數。中研院經濟所指出，全球AI投資已成為驅動新一波科技產業發展的重要力量，不過後續進程受資本支出規模、企業獲利模式落實情形及基礎設施瓶頸等因素影響；如果AI相關企業金融槓桿持續擴張，也可能放大國際金融市場波動。

林常青補充，外界擔憂AI資本支出放緩，進而影響台灣經濟成長動能，「今年發生這件事情機率沒有那麼高，可能要明年或後年」；但他也說，AI熱潮後續衍生的生產力落差、電力、資安、人才等配套是否能適當跟進，必須及早規劃、審視。

其餘不確定因素包含地緣政治風險及氣候變遷等變因，可能持續影響大宗商品價格；全球通膨前景仍具不確定性；主要經濟體貨幣政策調整步調及美國關稅政策後續發展，也將牽動金融市場、匯率走勢與全球貿易環境。

中研院 基礎設施

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