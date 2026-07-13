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國內經濟智庫中最高！ 中研院大修今年GDP至10.16%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院經濟所2026年13日公布最新預測。記者洪安怡／攝影
中研院經濟所2026年13日公布最新預測。記者洪安怡／攝影

台美關稅不確定性消除，加上AI浪潮勢不可擋，中研院經濟所13日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率（GDP）上修至10.16%，較前次預測激增6.45個百分點，不僅一舉奪下國內主要經濟智庫的最高預測值，宣告台灣經濟迎來近年罕見的高速擴張期。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，去年底公布調查時，市場因台美關稅協商尚未塵埃落定而持嚴謹態度；如今隨著關稅走向大致底定，相關衝擊逐步消除，加上全球對AI硬體的需求已超越傳統景氣循環，演變為涉及整個生產力建構與基礎建設的鋪陳，進而促成此次經濟成長率的驚人調幅。

林常青表示，目前高階晶片、伺服器及顯卡等出貨動能維持高速成長，帶動民間投資顯著擴增，政府積極推動的「AI新十大建設」也為投資注入新一波活水。在內需消費方面，則受惠於股市創新高帶來的財富效果，以及國內外旅遊熱潮不減，預期國內需求與國外淨需求對今年經濟成長的貢獻，將分別達到5.03與5.13個百分點。

按季度表現來看，中研院經濟所初估，今年1至4季經濟成長率分別為14.55%、8.75%、10.9%與7.01%。主要經濟指標方面，民間消費預估年增3.6%、政府消費年增5.01%，固定資本形成則大幅年增8.59%。至於物價部分，消費者物價指數（CPI）年增率預估為1.95%，維持在2%的通膨警戒線下方。

中研院經濟所所長張俊仁表示，從行政院主計總處發布的各項經濟數據可以發現，今年我國出口可望持續寫下歷史新高紀錄，且觀察國內外各大預測機構的最新展望，發布時間愈晚的單位，對台灣今年經濟成長的預測數字也愈看愈好。不過，在資本市場維持高檔震盪、波動加劇的同時，這股資金與科技浪潮也正深刻影響著國內資源的重分配。

外界關切台灣產業「K型分化」的隱憂。林常青分析，目前整體產業均呈現向上提升趨勢，僅是各行業步調不一，部分高速成長、部分相對持平。台灣產業正處於「AI產業化」階段，未來更期待能邁向「產業AI化」，當務之急是政府編列相關預算，透過公協會體系積極協助中小企業與傳統產業引進AI技術，以順利進行數位轉型。

儘管台灣經濟持續上揚，林常青示警，未來仍有四大不確定因素須保持密切關注，首要是「AI投資是否能持續」；其次為「美國貨幣與貿易政策的潛在影響」；第三是「地緣政治風險與供應鏈重組走勢」；最後則是「中國大陸經濟成長仍面臨挑戰」，這些變數都將牽動台灣下半年的經濟走向。

此外，中研院也宣布將於8月底正式上線「經濟預測與資料平台」。張俊仁指出，未來該平台將提供外界便捷查找與下載相關經濟數據，期盼透過資料的可尋找、可取得、可互動及可再利用性，促進國內總體經濟研究量能，達到開放科學的目標。

中研院 關稅 GDP

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