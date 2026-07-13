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碳交所與農試所簽署合作備忘錄 深化自然碳匯生態系發展

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

臺灣碳權交易所與農業部農業試驗所13日舉行合作備忘錄（MoU）簽署儀式，共同推動我國土壤碳匯發展。碳交所董事長林修銘與農試所長王仕賢，在環境部氣候變遷署長蔡玲儀及農業部資源永續利用司長黃新達見證下，完成簽署合作備忘錄（MoU），雙方將結合農業專業、碳市場發展量能與資本市場的連結，攜手推廣土壤碳匯專案、人才培育與產業實踐，引導企業將自然資本納入ESG管理與永續策略中。

林修銘指出，企業的自然解方布局已從森林碳匯逐步延伸至農業領域，歐盟及日韓等國也積極推動土壤碳匯與其碳市場制度連結，顯示土壤碳匯已成為淨零轉型中極具發展潛力的重要解方。臺灣刻正積極配合環境部政策規劃，建置自身之總量管制與排放交易體系（TW ETS），在自然碳匯領域也已具備穩健的方法學等相關法制基礎，期盼透過本次合作，深化兼具科學基礎、市場機制及人才培育的自然碳匯生態系。

林修銘表示，去年碳交所與證交所共同推動「臺灣自然碳匯．永續共生行動計畫」，並在雲林推動低碳耕作示範專案，希望建立可複製、可推廣的成功模式。今年證交所也將自然碳匯納入上市櫃公司ESG評鑑指標，希望鼓勵企業從減碳進一步走向創造自然正效益（Nature Positive）。

王仕賢表示，農試所長期致力於土壤管理、碳匯提升技術及相關方法學研究。近年已陸續輔導產業推動多項土壤碳匯技術，透過作物輪作、化肥減量、施用有機質肥料、種植綠肥及減少耕犁等耕作措施，累積深厚的技術基礎與實務經驗。期盼藉由本次合作，推動相關課程、技術輔導與示範應用，藉此將農業土壤碳匯之核心管理技術與理念，廣泛推廣至企業、公私部門及永續發展合作夥伴，使農業減碳、增匯與碳管理，真正成為可落實、可推廣、也可持續擴散的行動。

碳交所總經理陳脩文指出，證交所已將自然碳匯納入上市櫃公司ESG評鑑指標，並透過「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」與碳交所共同推動低碳耕作之土壤碳匯專案。未來碳交所將結合農試所的專業能量，串聯產官學研及國際資源，持續強化市場機制與專業人才培力，引導企業投入資源支持農業減碳措施，促進農業淨零轉型，同時成為企業實踐淨零轉型及永續發展的新途徑。

歐盟 環境部 農業部

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