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修法方便馬斯克的星鏈落地？數發部：星鏈對台灣市場興趣不大

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
數發部長林宜敬表示，數發部過去曾與Starlink接洽，對方認為台灣4G、5G網路普及，商業市場有限。記者鍾張涵／翻攝自立法院直播
數發部長林宜敬表示，數發部過去曾與Starlink接洽，對方認為台灣4G、5G網路普及，商業市場有限。記者鍾張涵／翻攝自立法院直播

立法院交通委員會今日審查《電信管理法》第36條修正草案，朝野立委主張有條件放寬衛星通訊業者外資持股與董事長國籍限制，市場關注是否有助於馬斯克SpaceX旗下星鏈（Starlink）來台布局。對此，數位發展部部長林宜敬表示，數發部過去曾與Starlink接洽，對方認為台灣4G、5G網路普及，商業市場有限，因此目前對台灣市場興趣不高；不過，台灣發展低軌衛星的目的，本來就不是一般商業應用，而是因應災害及緊急情況下，維持通訊韌性。

林宜敬今天說，依現行制度，業者若申請以衛星通訊技術設置公眾電信網路，由NCC負責審查核准；取得資格後，再向數發部申請無線電頻率核配，因此NCC與數發部分別負責不同階段的管理工作。

談到Starlink來台議題，林宜敬表示，數發部曾與Starlink接洽，「他們現在對台灣市場的興趣並不是那麼大，原因是：台灣的4G跟5G人口覆蓋率已經超過99.9%，所以他們認為在商業上，他們（Starlink）的市場不大」。

但林宜敬強調，政府推動低軌衛星並非為了取代既有行動通訊市場，而是著眼於非常時期的通訊需求，「我們都知道台灣為什麼需要無線低軌衛星通訊，我們主要目的並不是平時，而是緊急狀況的時候需要」。

他進一步指出，目前低軌衛星系統仍面臨技術上的兩難。一方面，政府希望衛星業者在台灣設置Gateway（地面接收站），讓使用者透過台灣地面站連接全球網際網路；但另一方面，一旦遭遇重大災害或戰時情境，海底光纜可能中斷，「我們又希望連上這些衛星後能直接連線，這些衛星就把訊號資料連到海外的Gateway」，他坦言，「這個地方事實上是有一些技術上的問題，我們必須要解決」。

對於此次修法，林宜敬表示，新條文將提供主管機關更大的政策彈性，處理低軌衛星、地面接收站及通訊韌性等議題，因此「整體來講，因為這些條文應該會給我們政府單位比較多的彈性，來處理這個事情，所以我們還是基本上尊重NCC的決定」。

NCC則回應，現行法規已要求公共電信服務業者遵守通訊監察、公共安全等法定義務，不配合者將無法取得執照；至於資料主權，各國採取不同模式，歐洲多要求資料落地，日本、南韓則多要求與本國業者合作。若政府政策以提升通訊韌性為優先，目前委員提出的修法版本，已將資料主權、與本國業者合作及地面站等因素納入審酌事項，內容相對較完整。

立法院交通委員會今審查電信管理法第36條相關修正草案，此案修法重點包括放寬外資持股限制、調整須在台設立公司、董事長須具本國籍等規定；委員指出，Starlink在台灣落地的最大障礙就是外資持股比重，朝野立委因此提案修法，擬放寬外資在台投資49%上限規定，改為經主管機關核准得不受限制。

數發部 馬斯克 Starlink

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