星鏈解套有望？ 立院今續審電信管理法修正案

立法院交通委員會今日審查「電信管理法」第36條修正草案，放寬外國低軌衛星公司在台灣落地的標準，此案修法重點包括放寬外資持股限制、調整須在台設立公司、董事長須具本國籍等規定，市場解讀，此案可望為全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下星鏈（Starlink）來台落地解套。

立法委員指出，Starlink在台灣落地的最大障礙，就是外資持股比重，朝野立委去年底提案修法，擬放寬外資在台投資49%上限規定，改為經主管機關核准得不受限制。

委員葛如鈞、黃健豪等20人去年就提案指出，鑑於國防部全民防衛動員署去年9月出版「當危機來臨時－台灣全民安全指引」，當中明確記載臺灣遭遇軍事侵襲時，可能受到的軍事威脅態樣包含「重要基礎設施、多數海纜遭破壞、大規模網路癱瘓」，因此提升我國通訊韌性，確保戰時通訊不中斷，成為最重要的國安議題之一。目前我國通訊高度倚賴海底電纜，為加速陸海空三方串聯，提升我國整體通訊網路韌性，應立即展開衛星網路布局。

今日包括黃健豪、廖偉翔、牛煦庭等18人擬具條文修正草案，指出鑑於台灣現行對外通訊高度依賴海底電纜，而對內通訊則仰賴地面基地台與光纖網路，為對外的數位命脈。

但是，海纜易受自然災害破壞，或船舶鋼纜掛纜事故、港口操作誤觸等人為因素中斷，造成區域網路癱瘓，因此為強化高度依賴海纜在非常態情況下的通訊結構韌性，並推動數位發展與智慧化服務，提升國際競爭力，因此應展開衛星網路布局。

提案人黃健豪等委員指出，在數位發展與產業轉型方面，低軌衛星能提供高速、低延遲且跨地域限制的連線能力，可支援智慧製造、無人機、遠距醫療、智慧漁業、偏鄉教育與物聯網應用，讓全台各地企業與民眾都能接軌國際級數位基礎服務，縮小城鄉數位落差，促進數位公平。

委員表示，且在風險管理與通訊韌性架構下，必須同時強化「海、陸、空」三層，而目前我國重要基礎設施、多數海纜可能受到軍事威脅而遭破壞、大規模網路癱瘓之情形下，尚未建立足夠規模與彈性，因此有必要透過法規修正，有條件開放法令上股權與國籍限制，使具備成熟低軌衛星通訊能力的業者進行申請，以補足海纜與陸地網路在極端情況下的不足，避免過度依賴海纜，強化非常態情況下的網路通訊韌性。