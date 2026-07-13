鬆綁法規促星鏈落地？通訊學會：開放須兼顧韌性、安全、公共利益

立法院13日將審議《電信管理法》第36條修正草案，其政策背景與SpaceX旗下Starlink能否進入台灣高度相關；台灣通訊學會認為，引進多元低軌衛星服務確有必要，支持引進多元低軌衛星服務，但相關制度調整仍應以國家安全、在地監理及公共利益為前提。

隨著地緣政治風險升高，俄烏戰爭中的實際運用顯示，衛星通訊在地面網路受損時具有重要戰略價值。台灣國際通信高度仰賴海底電纜，有必要建構海纜、微波與衛星等多元備援架構，並加速導入非地面網路（NTN），提升國家數位韌性。

立法院交通委員會預定於7月13日審查六件《電信管理法》第36條相關修正草案。現行規定要求設置使用電信資源之公眾電信網路者，其董事長應具有中華民國國籍，外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得超過60%；部分草案擬針對衛星通信業者增訂例外或放寬機制。

台灣通訊學會強調，支持引進多元低軌衛星服務，但強調提升通訊韌性不應以降低國家監理能力為代價。若僅放寬持股與負責人資格，卻未同步建立國安審查、在地營運、資料治理、通訊監察、防詐、資安及退場機制，可能使市場開放與公共責任之間出現落差，並增加長期治理風險。學會認為，政策討論不應針對特定業者，而應以技術中立、風險相稱及公共利益為共同準則。

台灣通訊學會理事長王維菁表示，台灣需要多元衛星服務，但關鍵通訊控制、用戶資料治理與法律責任，必須納入在地可監理、可執行的體系。衛星服務可以跨境，責任不能境外化；市場開放的前提，是政府在平時能監督、事件發生時能介入，並確保服務持續與民眾權益。

以日本實務為例，KDDI、NTT DOCOMO及SoftBank三家行動通信業者均已推出與Starlink合作的手機直連衛星服務，將衛星能力納入本地電信服務與公共安全體系。

台灣通訊學會建議，參考此類分流監理思維，採取有條件、分階段開放。國際衛星業者進入台灣市場，原則上應在台設立具實質營運與履責能力的法人；涉及手機直連衛星服務，或使用我國行動頻率、號碼及核心網路資源者，並應與本地持照電信業者合作。相關業者亦應設置境內地面站、閘道器或具同等監理效力的節點，並明確承擔用戶服務、緊急通信、個資保護、資安、防詐及司法協力責任。

此外，台灣通訊學會認為，主管機關亦應就業者控制權、供應鏈安全、資料流向、服務持續性及消費者保障，訂定透明、可驗證的審查條件，並保留附加負擔、限期改善、停止服務及撤銷許可等必要機制。

台灣通訊學會呼籲，立法院在調整外資持股與負責人資格限制前，應完整檢視國家安全、監理執行及公共利益配套，透過公開討論形成可長期適用的制度，讓低軌衛星成為台灣通訊韌性的關鍵備援，同時維持可監理、可介入、可究責的治理能力。