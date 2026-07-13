AI通膨 3C跌價紅利難現

ＡＩ浪潮帶來龐大的資料中心、伺服器、高階晶片與能源需求，使ＡＩ從提升效率的技術，逐漸轉變為影響供需平衡的重要因素，美國聯準會官員也開始關注，ＡＩ投資將成為延續物價壓力的新來源，貨幣政策可能必須有所回應。

過去市場談論科技產品價格上漲，多以「３Ｃ通膨」或「科技通膨」描述零組件短缺、供應鏈中斷、製造成本增加，導致消費者購買３Ｃ產品價格提高等現象。

不過，近期華爾街及國內法人圈開始以「ＡＩ通膨」描述ＡＩ熱潮可能帶來的價格壓力。「華爾街日報」報導，聯準會六月會議紀錄中最受關注的焦點，在於聯準會官員首次點名ＡＩ基礎建設投資，已成為推升物價的新力量。

高盛發布最新報告指出，ＡＩ每年將美國核心個人消費支出（聯準會最重視的通膨指標）推高約○點二個百分點。今年底，這項通膨壓力預計將翻倍，核心個人消費支出的增幅將達到○點五個百分點，「美國可能會在ＡＩ驅動的全球通膨浪潮中首當其衝」。

聯準會六月會議紀錄顯示，聯準會官員首度集體討論ＡＩ基礎建設投資已帶來巨大的物價壓力和通膨風險；紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，如果ＡＩ帶來的需求持續超過供給，進而引發通膨，「不能將其視為可以忽略的暫時現象」。若這股需求持續強勁，可能迫使聯準會升息。

ＩＣＴ業者私下感嘆，過去數十年，消費電子產品往往隨著製造效率提升與技術進步，會逐漸降價，如今ＡＩ浪潮改變市場規律。這股壓力蔓延至全球科技大廠，蘋果近期就以ＡＩ資料中心建設熱潮推升記憶體與儲存晶片價格為由，調漲MacBook、iPad等產品價格。

「某種程度上，記憶體、ＧＰＵ、ＡＩ運算資源已逐漸從一般零組件，轉變成戰略資源」，燦坤３Ｃ家電資通訊採購長陳柏蒼說，因此未來三年恐怕都很難再回到過去那種大幅下跌、超低價的時代，「因為現在不只是筆電、桌機、甚至手機等資通訊產品，都變成現代工作與生活的基本生產工具，該換機時還是得換」。

呼應「ＡＩ通膨」說法，但陳柏蒼認為，對消費者而言，未來的日常勢必得支付「ＡＩ硬體入場門票」。他說，未來恐怕不容易見到３Ｃ跌價紅利，消費者得學會購物前好好盤算。