資訊電子業勞工 僅占一成

全球AI需求強勁，帶動台灣資訊電子業獲利大成長，今年經濟成長率有望超過10%。經濟部統計，資訊電子產業從業人員約85萬人，在製造業中每三至四名從業人員，即有一名從事資訊電子業。但若以全國857.3萬受僱員工來看，每十名勞工中，不到一名是從事資訊電子業，因此近年半導體及AI大爆發經濟果實，90%勞工難以感受。

根據經濟部最新「工廠校正及營運調查」，受惠AI、高效能運算及雲端基礎設施需求擴增，2024年製造業全年營業收入為21.9兆元，年增7.6%，營業利益2.2兆元，年增29.5%；其中以資訊電子產業之「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」為兩大主要貢獻業別。