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90%勞工感受不到半導體及AI大爆發 僅一成受僱勞工從事資訊電子業

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全球AI需求強勁，帶動我資訊電子業獲利大成長，推升我今年經濟成長率可能超過10%，但多數勞工都無感。圖／AI生成
全球AI需求強勁，帶動我資訊電子業獲利大成長，推升我今年經濟成長率可能超過10%，但多數勞工都無感。圖／AI生成

全球AI需求強勁，帶動我資訊電子業獲利大成長，推升我今年經濟成長率可能超過10%，但多數勞工都無感。經濟部統計，資訊電子產業從業人員約85萬人，在製造業中每3至4個從業人員，就有一個從事資訊電子業。但若以全國856.7萬受僱員工，每十名勞工中，不到一名是從事資訊電子業，因此近年半導體及AI大爆發經濟果實，90%勞工是感受不到。

經濟部根據最新「工廠校正及營運調查」資料進行統計，受惠AI、高效能運算及雲端基礎設施需求擴增，2024年我國製造業全年營業收入為21.9兆元，年增7.6%，營業利益達2.2兆元，年增29.5%；其中以資訊電子產業之「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」為兩大主要貢獻業別。

經濟部指出，「電子零組件業」受惠半導體先進製程需求強勁，營收年增10.7%，營業利益亦年增42.0%，營業利益率達23.2%，創歷年次高；「電腦電子產品及光學製品業」在AI伺服器出貨激增帶動下，成長動能最為強勁，營收年增34.1%居各業之冠，營業利益年增近5成，且營業利益率提升至7.1%創2008年以來新高，反映資訊電子產業已逐步擺脫傳統低毛利的產業。

然而「電子零組件業」及「電腦電子產品及光學製品業」兩大高成長行業，有多少勞工受惠？經濟部統計指出，就資訊電子產業之「電子零組件業」從業員工人數有60.5萬人，「電腦電子產品及光學製品業」從業員工人數有24.5萬人，兩者合計從業員工人數達85.0萬人，占整體製造業29.1%，簡言之，製造業每3至4人中約有1人服務於資訊電子相關領域。

不過若以主計總處統計今年4月底我國受僱員工人數達856.7萬人，每10個受僱勞工，不到1位才沾上資訊電子業的邊，其他90%受僱勞工無法分享AI大爆發的經濟果實。

經濟部 製造業 半導體

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