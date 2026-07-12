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阿里山櫻花季不缺水！台水打造2萬噸原水蓄水池 滿足民生、觀光需求
為確保阿里山觀光廊帶用水穩定及因應逐年成長的用水需求，經濟部台灣自來水公司將於阿里山興建「樂野系統2萬噸原水蓄水池工程」，並於日前動土。這項工程完成後，阿里山每逢2至4月櫻花季與春節觀光高峰，就不會面臨缺水問題。
台水公司表示，近年受極端氣候影響，阿里山每逢2至4月櫻花季與春節觀光高峰，因缺乏調蓄水源設施，而面臨枯水期水源不足之嚴峻挑戰，台水以水車運補仍供不應求，「樂野系統2萬噸原水蓄水池」完工後，將有效調豐濟枯水量，強化供水韌性，打造穩定安全的供水環境。
台水公司表示，該計畫歷經多次與地方及相關單位協調，納入各機關意見，並在獲得樂野部落會議支持後興建。完工後不僅能穩定民生與觀光用水，該蓄水池亦具備多元功能，可作為森林消防備用水源，強化區域防災能量。未來台水公司將持續秉持穩定供水等核心政策，以優質的公共工程，為民生與地方產業發展打造堅實的供水後盾。
經濟部表示，阿里山「樂野系統2萬噸原水蓄水池」，將為阿里山的觀光與茶產業打下穩固的基底，不只是滿足產業與民生用水，也滿足國民的「生活、生產、生態」需求。
經濟部表示，已核定「無自來水地區供水改善計畫第五期」，為提升原住民族部落地區、水庫蓄水範圍所在村里之供水，編列超過100億元經費，加大執行量能持續推動。經濟部與台水公司將全力以赴，期本計畫提早發揮功能，達成地方鄉親的期待。
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