6月富蘭克林美國經濟儀表板 連續25個月亮出綠燈

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，6月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續25個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟穩健增長與強勁企業獲利仍有助支撐風險性資產上行格局，觀察第2季美股財報展望，預計史坦普500指數企業獲利將成長24.4%，隨美國6月非農就業報告大幅放緩，市場正密切觀察全球經濟是是否面臨更深層的需求疲軟，加以美伊衝突再起疑慮，短期仍需留意漲多賣壓湧現下的波動風險，預期資金將轉進至低基期的資產，多元配置策略有望掌握輪動機會並降低重押單一族群的風險，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金；股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱參與，空手者可趁震盪分批佈局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金及貴金屬或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，2026年第2季史坦普500指數上漲14.9%，是1950年來第12大季度漲幅，歷史經驗顯示，股市通常會在強勢反彈後延續漲勢，未來三個月平均上漲5.5%，未來六個月平均漲幅更達10.4%，主要受惠於近幾周兩大經濟壓力的緩解：

1.就業市場出現轉折：2025年就業市場疲軟，僅創造11.6萬個就業機會，相比之下，2026年第2季平均每月新增11.1萬個就業機會，也高於第1季的7.3萬個平均月成長，邁入下半年將為經濟擴張奠定更穩固的基礎。

2.油價下跌：高昂能源成本會對美國經濟構成威脅，近期美伊簽署諒解備忘錄（MoU）幫助油價回落至衝突前水準，而加油站零售汽油價格平均也降至每加侖4美元以下，有助提升美國民眾的整體實質所得。

傑佛瑞‧修茲分析，油價下跌不僅有助消除經濟負擔，還能為較低的利率鋪路，歷史上，油價見頂後，整體通膨壓力通常會逐漸趨緩，進而帶動通膨預期下滑，投資人也將開始預期貨幣政策將較不激進，從而降低中長期利率，自1990年以來，美國10年公債殖利率在布蘭特原油高峰後的3個月、6個月、1年內平均分別下滑28、67、81個基點。

美盛凱利美國大型公司成長基金經理人艾莉卡‧富爾法羅表示，2024年首批AI受益者是GPU領導者Nvidia，2025年博通在AI客製化晶片領域搶占市場，2026年市場主導地位轉移到為AI資料中心提供記憶體與其他各種所需設備與元件的供應商，這些公司共同引領科技股，使科技股獲利增速達到是整體市場的二倍，如此強勁的獲利能力有助紓緩成長股泡沫風險，並預期市場廣度將持續擴大，值得留意的是，Fed可忽略近期通膨上升趨勢，並在2026下半年降息，預期這種寬鬆的金融環境將促進市場參與度提升，並惠及多元領域。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思團隊投資長克里斯‧克拉克指出，小型股對信用利差擴大的敏感度比利率絕對水準更高，儘管目前債券殖利率偏高，但利差在歷史上仍偏窄，僅約283個基點，低於長期平均的約500個基點，顯示市場要求相對較低的報酬來承擔違約或流動性有限的風險，因此，儘管利率上揚，但尚未看到信用惡化或對小型股的擔憂。

觀察小型股的重點一直都是獲利，過去一年小型股獲利持續增強，並縮小與大型股的差距，這很大程度來自與AI資本支出，除科技股外，還惠及工業、醫療保健、金融、能源等多元領域，小型股銀行、電氣設備商、建築與工程公司、生技領域也同樣取得正面成果，整體來看，仍看好小型股將持續受益於更強的獲利成長、更高的經濟生產力，小型股擊敗大型股的循環才正要開始。