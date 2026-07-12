四貸同堂氾濫 金管會關注「信貸成長太大」銀行

「四貸同堂」情況愈來愈氾濫，金管會已在六月下旬明確畫出兩大監理紅線，一旦發現銀行業者的信貸等業務成長異常、逾放為首的風險指標明顯惡化，金管會將隨時辦理專案金檢；而在未啟動專案金檢前，金管會檢查局會先透過銀行例行金檢，特別留心個別銀行的信貸、房貸與理財周轉金、及股票擔保等貸款成長狀況，並關注風險異常狀況。

倘若未來台股大幅修正，導致市場出現嚴重的違約交割、股票質押斷頭現象，衝擊借款戶還款能力而導致逾放上升時，這時金管會將立即出動專案金檢。

金管會正密切觀察幾項數字，股票擔保、房貸與理財周轉金、信貸已成檢查局和銀行局在場外監理所觀察的三大重要項目。

由於國銀五月底逾放比為百分之○點一五，較去年同期減少○點○一個百分點，未有異常，未到金管會出動「專案金檢」時機。

但據指出，部分銀行的信貸、周轉金放款成長特別大，已顯著高出同業平均水準，金管會已經開始關注。金管會也表示，會特別關注這些銀行在放款前是否有做好客戶ＫＹＣ（客戶風險屬性評估）、掌握其償債能力，以及資金用途是否如實告知銀行。

金管會所謂的「專案金檢」，以銀行體系為主，未來會否為了進一步了解股民「跨業槓桿」情形，並將金檢範圍延伸至證券及保險業，則有待觀察。