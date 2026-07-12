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先買再籌錢…國人舉債買股 史上最高峰
中央銀行統計，銀行體系的個人理財周轉金近十一個月來增加了一點七四一兆元，而另一方面，證券劃撥存款餘額已突破四兆元，相關數據都顯示民眾瘋台股的熱潮。
對於台股近年違約交割情形，業界人士觀察，二○二○年疫情初期的股價大幅震盪，以及個別熱門股炒作結束時，違約交割爆量情形都曾發生，共同特徵就是資金槓桿高、投機氣氛濃厚，以及股市震盪波動幅度放大。
而從央行的周轉金借款數據來看，國人舉債買股情況已經來到史上最高峰，也因此，近來台股只要稍微回檔，就出現更多違約交割。
業界人士指出，很多投資人借錢買股的擇股標的，都很投機，資金經常集中在熱門股、題材股或中小型股，甚至還有很多人抱著「先買、再想辦法籌錢」，或期待短線獲利的心態，一旦股價反轉就放棄交割，甚至還有投資人實際可動用資金有限，一旦股票跌破預期，寧願違約也不願補足交割款。
這位券商主管指出，甚至還有投資人借了錢不是去買股，而是去買台指期，槓桿更高、風險也更大，若對市場研判錯誤，保證金立刻就會被吃掉。
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