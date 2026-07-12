新聞眼／違約交割激增…風險管理 比鼓勵交易重要

六月違約交割金額衝上廿八點六億元，創二○一九年統計以來新高，更接連出現佳必琪、華通、友達、旺宏、國巨等大額違約案件。表面上，這只是市場震盪下的個別事件；但第一線券商觀察到的現象是，愈來愈多只有幾萬元、十幾萬元就無法交割的小額案件，那問題恐怕已不只是投資人風險控管，而是整個市場交易文化正在改變。

近年主管機關的政策方向幾乎一致，就是讓交易更方便、參與門檻更低、成交更熱絡。當沖降稅延長、盤中零股制度上路，這些措施各有其政策理由，但共同指向的都是一件事，就是讓更多人、更容易走進市場。事實上，也受惠於台股表現突出，確實有愈來愈多年輕投資人進場。

問題是，當交易門檻愈來愈低，風險管理有沒有同步跟上？證交所統計，今年五月集中市場平均每日當沖戶數已逼近廿五萬戶，換句話說，台股已有相當高比例的成交來自短線交易。這不是壞事，但當違約交割創下新高，主管機關有無將此視為警訊，或認為是市場活絡下的正常情況？

更耐人尋味的是，正當證券主管機關持續思考如何提高市場效率、增加交易便利時，另一邊的央行卻開始頻頻示警。央行總裁楊金龍日前點名，真正令人擔心的不是人工智慧（ＡＩ）泡沫，而是信用資源過度流向股市、槓桿快速累積，更罕見提到要密切觀察違約交割是否由個案擴大成普遍現象。不同主管機關看到的，是截然不同的風景。

當然，市場不能因為出現違約交割，就否定當沖制度或交易改革的價值；交易自由本來就是資本市場的重要基礎。然而，當每日近廿五萬戶投入當沖、違約交割成為市場常態，主管機關或許也該思考，除了鼓勵交易之外，是否需要同步建立更完整的風險管理機制，例如，高風險交易提醒、分級管理，甚至重新檢視部分交易鬆綁措施的配套是否足夠。