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當沖失手違約交割 數萬元也繳不出的年輕人大增

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股近期震盪劇烈，違約交割案件暴增，案件主角多是年輕的當沖客，只是沒有浮上檯面。示意圖，非當事人。 聯合報系資料照
台股近期震盪劇烈，違約交割案件暴增，案件主角多是年輕的當沖客，只是沒有浮上檯面。示意圖，非當事人。 聯合報系資料照

台股近期震盪劇烈，違約交割案件跟著暴增，券商主管表示，除了市場看得到的億元級大案，第一線更明顯的變化，是只有幾萬元、十幾萬元無力履行交割的小額案件增加，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小搏大的年輕當沖客；行情順風時每天進出，一旦失手，可能連並不算高的交割款都拿不出來。

大型券商主管指出，違約交割的情況已經和以往不同，過去可能是大戶資金控管或是多空交戰下的結果，現在卻成為年輕敢衝股民的意外。

「很多年輕人根本不知道違約交割的風險。」該主管說，一旦構成違約交割，除面臨最高百分之七違約金及券商強制處分帳戶資產外，聯徵信用紀錄將被註記長達五年，後續申辦信用卡、房貸恐受影響，交易資格也可能遭券商限縮或凍結。

根據統計，六月上市股票違約交割申報金額約廿八點六億元，創二○一九年公布相關統計以來單月新高；六月上市股票成交值約廿九點○六兆元，違約金額占整體成交值百分之○點○一，但絕對金額已明顯放大，其中六起更集中在六月九日後約一個月內。

不過，券商主管說，公開揭露的多是達到門檻的大案，沒有浮上檯面的，包括大量金額只有數萬元至數十萬元的小額違約。這些投資人帳戶裡可能只有幾萬元，卻因當沖不必事先準備完整買進款項，逐漸養成以小額本金操作大部位的習慣。

這股當沖熱潮，也可從戶數看出。證交所統計，五月集中市場平均每日當沖戶數達廿四萬七五九四戶，較四月的廿萬二二二八戶，一個月增加四萬五三六六戶，月增約百分之廿二點四；當沖成交值占整體市場成交比重也微升百分之卅七點三六。

若與去年六月平均每日約九萬七千戶相比，單月當沖戶數增加近十五萬戶，增幅超過一點五倍。短線交易早已不只是少數職業投資人的工具，而成為大量散戶每天反覆使用的交易方式。

券商坦言，最近台股上沖下洗，很多人買進後無法當日賣掉，「可能是跌停鎖死」，一旦遇行情急殺、流動性收縮，原本準備沖銷的部位留到收盤後，就會變成必須支付完整款項的現股買進。若手上沒有足夠資金，又無法在交割期限前籌到錢，就會形成違約交割。

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當沖失手違約交割 數萬元也繳不出的年輕人大增

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