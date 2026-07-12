槓桿風險 跨業貸款 管理死角

全民瘋台股，不少投資人都卯足全力開槓桿，深怕自己沒跟上台股大漲走勢的ＦＯＭＯ（錯失恐懼症）心態，使得「四貸同堂」、「六貸同堂」景況逐步浮現。只不過，這恐怕都還只是冰山一角，金融產業最擔心的，莫過於金融三業別彼此不清楚同一個貸款人在銀行、證券、保險等三大業別的借款情況，「貸款跨業堆疊」問題已經成為最大的風險管理死角。

今年以來，台股瘋狂大漲逾一萬六千點，投資人普遍認為，今年不僅產業基本面佳，有人工智慧（ＡＩ）、半導體議題領軍，加上年底選舉，按照過往經歷，台股「坐五望六」，也就是站穩五萬點、上看六萬點，指日可待。

正因有此預期心理，不少人開始投入股市，有些投資人為了放大自己的獲利，選擇大開金融槓桿，透過貸款方式增加自己的本金，同時背負房貸、車貸、信貸、股票融資等方式全部投入股市，亦即目前市場上最常談到的「四貸同堂」。

楊金龍示警槓桿問題

央行總裁楊金龍日前在立院財委會便示警，買股投資勿過度操作槓桿，央行也將密切注意違約交割是否會由個案擴大為普遍現象。

過往，銀行業者可以透過聯徵中心資料，了解借款人在其他銀行裡的借款資料；然而，銀行卻看不到借款人在證券公司作「不限用途款項借貸」、「融資券」，或是在保險公司進行「保單質借」的狀況。

三管齊下借款難掌握

也因此，倘若這位借款人除了和銀行借款，也在證券、保險這裡「三管齊下」，那麼該銀行透過聯徵中心所掌握到的借款人在整個銀行體系的槓桿程度，只不過是「冰山一角」，實際上這位借款人投資台股運用槓桿的程度比起銀行所看到的高出好幾倍。

銀行業高層坦言，在聯徵中心可看到「四貸同堂」，但證券業者或保險業者對客戶的授信資料，目前銀行業者的確無法在聯徵中心看得到。

另一位證券業高層也坦言，券商看不到聯徵中心的資料，同樣的，銀行也不會知道這位借款人是否有同時向券商借錢，自然無法掌握當借款人把槓桿開極大時的「跨業堆疊」情形。

年輕股民舉債玩當沖

從目前券商的觀察來看，現在最敢衝的莫過於「年輕股民」，大型券商主管指出，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小博大的年輕當沖客，口袋裡可能只有三、五萬元，卻敢挑戰幾百元的股票。

銀行業高層表示，民眾「舉債買股」槓桿管理最大的隱憂，到底民眾運用槓桿的真實狀況高到何種程度？從目前的金融監理角度來看，不管是中央銀行、或者金管會，都很難以掌握，甚至連同一個金控集團旗下的證券、銀行跟保險公司，基於個資保護的限制，除非是和洗錢防制有關，否則客戶的資料不能在同一個金控集團內跨子公司流通。