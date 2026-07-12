165萬人年薪百萬 逾半電子業

台灣薪資穩定上升，但紅利未能雨露均霑。依主計總處數據換算，去年全體受僱員工中，身處「年薪百萬俱樂部」的高薪產業勞工，占比不到兩成；其中，受惠於人工智慧（ＡＩ）浪潮的兩大電子核心產業，更吸納了高薪市場逾半數的就業人口，凸顯台灣的高薪紅利高度向科技業傾斜。

以主計總處發布的行業別薪資進行細分，去年全台平均年薪跨越一百萬元門檻的產業僅廿一個小業別，涵蓋的受僱員工約為一六五點七萬人，對照全台八五二點三萬名的受僱員工，等於僅有百分之十九點四的勞工得以擠進「百萬年薪產業」窄門，其餘逾八成勞工，多數仍身處在平均薪資未達百萬的產業中。

解析去年百萬年薪產業，年薪最高仍由海洋水運業奪冠，平均年薪達一六六點一萬元。

不過，真正撐起高薪產業半壁江山的，仍是受惠於ＡＩ及半導體熱潮的電子業。電子零組件業去年平均年薪一三三點三萬元，受僱員工高達六十四點五萬人；電腦、電子產品及光學製品業平均年薪一一三點九萬元，受僱員工廿五萬人，兩者合計將近八十九點五萬人，直接占掉百萬年薪產業員工數的一半以上。