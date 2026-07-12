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薪資落差 594萬人薪資 低於平均

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。圖為台北市一處工地工人進行施工。中央社
平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。圖為台北市一處工地工人進行施工。中央社

平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。去年約有五九四萬名員工薪資低於平均，近五年增加約卅七萬人，同期間，全台受僱員工平均月薪，五年來增加不到五千元。平均薪資的成長，與多數受薪族的實際感受，恐出現愈來愈大的落差。

依主計總處統計，全台受僱員工平均經常性薪資由二○二一年的四萬三○四五元，提高至去年的四萬七八八四元，五年增加四八三九元；但同期間低於平均薪資的受僱員工，卻由五五六點九萬人增至五九四點四萬人，五年增加約卅七萬人。

依據薪情平台統計分類，去年低於平均薪資的產業共有五十三個，大致可分為兩大類；一類是住宿餐飲、零售、教育、社福、美容等內需服務產業。

另一類則是食品、紡織、紙業、塑膠、金屬製品及機械設備等傳統製造業。

其中，最低薪的產業為教育輔助及其他教育業兩萬七一二六元、其次為社會工作業三萬二五三五元、家具製造業三萬二九○六元、餐館三萬三一六六元、美髮及美容美體業三萬三二一八元。

然而，不少低薪產業同時也是吸納大量就業人口的重要產業。例如零售業受僱員工六十六點九萬人，平均薪資四萬三二四三元；餐館卅六點八萬人，平均薪資三萬三一六六元；金屬製品業卅六萬人，平均薪資三萬六九六九元；機械設備業廿四點一萬人，平均薪資三萬八七○一元。

對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，平均薪資容易受到少數高薪者拉抬，因此與一般民眾的感受常有落差；相較之下，中位數比較不受極端值影響，因此更能反映多數受僱員工的薪資水準。近年高薪族群增加，確實會推升整體平均薪資；但另一方面，今年五月經常性薪資年增百分之二點九五，在最低工資連年調升帶動下，低薪族群薪資其實也持續成長。

至於部分產業長期薪資偏低，譚文玲分析，與產業特性有關。例如，教育業涵蓋幼兒園、補習班、駕訓班、留學代辦等，僱用不少部分工時人員；住宿餐飲業也有大量的兼差勞工，工時較短、流動率高，因此拉低平均薪資。她表示，是否需要政策介入協助特定產業，仍須進一步分析。

薪資

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