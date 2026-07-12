反目成仇 蘋果告OpenAI 竊商業機密

蘋果十日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及其兩名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程期間，竊取商業機密，「提起訴訟，就是為了制止此類行為」。

蘋果指控OpenAI硬體主管譚唐（音譯）及電機工程師劉暢（音譯）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，此一關鍵戰略可讓OpenAI直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone手機等其他公司的裝置。

開發自有裝置 挖角蘋果逾400人

譚唐與劉暢均曾經任職蘋果，之後轉投OpenAI。譚唐在蘋果任職廿四年，晉升產品設計團隊高階主管，曾參與iPhone、Apple Watch及iPod設計，並和蘋果的傳奇設計師艾夫密切合作。離開蘋果後，譚唐加入艾夫創辦的人工智慧（ＡＩ）裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但蘋果十日並未將艾夫列為被告。

根據訴狀，譚唐曾以電郵將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示還在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶至面試現場，向OpenAI團隊展示與說明。

劉暢則被控使用一名前同事的工作電腦進入蘋果內部網路，下載數十份蘋果及硬體相關的機密檔案。劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導如何在複製蘋果機密檔案時，不會被資安團隊找麻煩。

現有逾四百名蘋果前員工任職OpenAI，有人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」。

蘋果也指控，OpenAI在開發硬體裝置期間，曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴；例如OpenAI讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，誤導該合作夥伴以為OpenAI已獲蘋果許可。

蘋果2月即聯繫 對方並未回應

蘋果二月在調查初期，就曾聯絡OpenAI提出相關疑慮，但OpenAI並未回應。蘋果發言人聲明，「本公司將永遠捍衛團隊的辛勤成果和創新，並正採取一切適當措施予以保護」。

蘋果尚無法掌握OpenAI如何處置相關資訊，但指控從技術人員到硬體主管，OpenAI各層級都和商業夥伴相互配合，竊取蘋果的商業機密及機密資訊。

蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並保存和歸還蘋果資料，與賠償盜用商業機密和違反合約釀成的損失。但彭博此前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動；紐約時報也報導，OpenAI曾考慮向蘋果發出通知，指控蘋果違約。

這起訴訟也凸顯，這兩家公司自前年以來迅速交惡且合作關係出現重大裂痕。雙方當年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果六月公布的新版Siri人工智慧卻採用Google的Gemini技術。

譚唐及劉暢尚未置評。OpenAI發言人則向美國新聞網站Axios指稱，「我們對其他公司的商業機密不感興趣，將繼續聚焦研發造福世人的創新技術」。