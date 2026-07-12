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百萬年薪 半數集中電子業

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣薪資穩定上升，但紅利未能雨露均霑。依主計總處數據換算，去年全體受僱員工中，身處「年薪百萬俱樂部」的高薪產業勞工，占比不到兩成。

其中，受惠於AI浪潮的兩大電子核心產業，更吸納了高薪市場逾半數的就業人口，凸顯出台灣的高薪紅利高度向科技業傾斜。

以主計總處發布的行業別薪資進行細分，去年全台平均年薪跨越100萬元門檻的產業僅21個小業別，涵蓋的受僱員工約為165.7萬人，對照全台852.3萬名的受僱員工，等於僅有19.4%的勞工得以擠進「百萬年薪產業」窄門，其餘逾八成的勞工，多數仍身處在平均薪資未達百萬的產業中。

解析去年百萬年薪產業，年薪最高仍由海洋水運業奪冠，平均年薪達166.1萬元；其他保險輔助業165.5萬元、銀行業148.6萬元、航空運輸業148.6萬元及其他金融服務業146.3萬元，前五名幾乎由金融及運輸業包辦。

不過，真正撐起高薪產業半壁江山的，仍是受惠AI及半導體熱潮的電子業。

電子零組件業去年平均年薪133.3萬元，受僱員工高達64.5萬人；電腦、電子產品及光學製品業平均年薪113.9萬元，受僱員工25萬人，兩者合計將近89.5萬人，直接占掉百萬年薪產業員工數的一半以上。

薪資 主計總處 就業

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