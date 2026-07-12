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594萬勞工賺不到平均薪資 教育輔助及其他教育27K最低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
平均薪資一路創新高，但真正站上平均線的人卻愈來愈少。圖為示意圖。聯合報系資料照
平均薪資一路創新高，但真正站上平均線的人卻愈來愈少。圖為示意圖。聯合報系資料照

平均薪資一路創新高，但真正站上平均線的人卻愈來愈少。去年約有594萬名員工薪資低於平均，近五年年增加約37萬人，同期間，全台受僱員工平均月薪，五年來增加不到5,000元。平均薪資的成長，與多數受薪族的實際感受，恐出現愈來愈大的落差。

依主計總處統計，全台受僱員工平均經常性薪資由2021年的4萬3,045元，提高至去年的4萬7,884元，五年增加4,839元；但同期間低於平均薪資的受僱員工，卻由556.9萬人增至594.4萬人，五年增加約37萬人。

依薪情平台統計分類，去年低於平均薪資的產業共有53個，大致可分為兩大類；一類是住宿餐飲、零售、教育、社福、美容等內需服務業；另一類則是食品、紡織、紙業、塑膠、金屬製品及機械設備等傳統製造業。

其中，最低薪的產業為教育輔助及其他教育業2萬7,126元、其次為社會工作業3萬2,535元、家具製造業3萬2,906元、餐館3萬3,166元、美髮及美容美體業3萬3,218元。

然而，不少低薪產業同時也是吸納大量就業人口的重要產業。例如零售業受僱員工66.9萬人，平均薪資4萬3,243元；餐館36.8萬人，平均薪資3萬3,166元；金屬製品業36萬人，平均薪資3萬6,969元；機械設備業24.1萬人，平均薪資3萬8,701元。

對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，平均薪資容易受到少數高薪者拉抬，因此與一般民眾感受常有落差；相較之下，中位數較不受極端值影響，因此更能反映多數受僱員工的薪資水準。近年高薪族群增加，確實會推升整體平均薪資；但另一方面，今年5月經常性薪資年增2.95%，在最低工資連年調升帶動下，低薪族群薪資其實也持續成長。

至於部分產業長期薪資偏低，譚文玲分析，與產業特性有關。例如教育業涵蓋幼兒園、補習班、駕訓班、留學代辦等，僱用不少部分工時人員；住宿餐飲業也有大量兼差勞工，工時較短、流動率高，因此拉低平均薪資。她表示，是否需要政策介入協助特定產業，仍須進一步分析。

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