訂單回穩 無薪假估趨緩 傳統中小型製造業表現受矚目

勞動部16日將公布最新一期無薪假，傳統產業無薪假是否持續趨緩，將是關注焦點。據勞動部統計，2026年第2季減班休息（無薪假）整體呈現趨緩，核心受災區主要集中傳統中小型製造業，不過隨著訂單回穩，無薪假可望持續趨緩。

統計顯示，6月中旬無薪假人數已跌破3,000人，反映部分製造業訂單已出現回暖跡象。

回顧第2季，無薪假總人數多在3,300人至3,700人間波動。4月人數自3,687人緩步降至3,442人；5月維持在3,300至3,600餘人的平穩狀態。

然而，6月初雖因少數企業狀況短暫彈升至3,760人，但至6月中旬，因大量企業屆期未再通報，實施人數大幅減少862人，總人數降至2,898人，首度跌破3,000人大關，創下今年來新低。

第2季無薪假高達九成仍集中於「製造業」，其中又以「金屬機電工業」受創最深，長期占據製造業無薪假人數的七成以上，約維持在2,100至2,400人間。

相對而言，資訊電子工業與化學工業變動不大；內需導向的住宿餐飲業則在4月初已有顯著好轉。至於批發零售業，則因涵蓋業別較廣，人數略高於資訊電子與化學工業。

實施減班休息的事業單位，高達九成以上為50人以下的微型或中小型企業；實施天數大多為「一個月休四天以下」，顯示多數企業仍以短期微調工時作為緩衝，而非大規模裁員。

「訂單減少」是第2季各事業單位實施無薪假的最核心原因。例如6月初，自行車零組件、金屬製品製造等金屬機電工業，因個別企業訂單縮減，導致人數短暫大增417人。

反之，當訂單回穩時，企業便會立刻提前終止無薪假，例如4月中旬的機械設備製造業，以及6月中旬大量廠商恢復正常工時，皆是因為訂單回流、人力需求恢復。

受美國關稅影響的企業家數則維持在180至200家左右，影響人數在2,300至2,800多人間波動。這顯示關稅壁壘對台灣部分外銷導向製造業仍構成穩定的壓力測試。