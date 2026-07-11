電子業加班工時上揚

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI需求持續挹注製造業生產動能，帶動加班工時維持高檔。主計總處最新統計顯示，5月製造業平均加班工時18.2小時，雖較4月的18.5小時略減，仍寫下近16年來同月新高，也是2010年8月以來單月次高，電子零組件業加班工時更寫下近46年來同月新高，反映製造業接單與生產需求依舊熱絡。

截至5月底，全體受僱員工總工時平均166.1小時，較去年同月減少1.6小時；加班工時平均9.2小時，較去年同月增加0.1小時。其中，製造業平均加班工時18.2小時，較去年同月增加0.3小時。

進一步觀察各產業表現，AI相關供應鏈仍是支撐加班工時的主要動能。電子零組件業5月加班工時28.7小時，年增0.8小時，寫近46年來同月新高，且已連續35個月較去年同期增加。電腦、電子產品及光學製品業5月加班工時17小時，年增0.7小時，同樣寫近42年來同月新高，並已連續22個月維持正成長，顯示AI相關產業生產動能持續強勁。

相較之下，部分傳統產業景氣仍顯疲弱。主計總處指出，5月紡織業加班工時較去年同月減少1.9小時，成衣及服飾品業減少3.2小時，藥品及醫用化學製品業也減少1.9小時，反映不同產業景氣仍有明顯落差。

主計總處表示，目前製造業景氣仍維持穩健擴張，主要受惠AI供應鏈需求持續增溫，帶動電子零組件及電腦、電子產品與光學製品等產業持續擴產，也反映在加班工時及受僱員工人數同步增加，顯示AI仍是支撐當前製造業景氣最重要的動能。

製造業 主計總處 電子零組件

延伸閱讀

1至5月實質經常性薪資年增1.27% 近六年同期新高

機械出口連17月成長 公會：今年創高可期

華碩6月營收 衝破千億元 伺服器、PC業務成長是主因

5月全台員工平均月薪達49,216元 年增幅2.95%

相關新聞

人事震撼…台積研發大將 傳轉戰聯發科

台積電先進封裝研發大將、資深處長侯上勇六月卅日退休，傳他退休後，將加入ＩＣ設計大廠聯發科經營團隊，持續推進台灣矽光子及共同封裝光學（ＣＰＯ）技術邁向商業化新里程碑。這也是繼台積電前資深副總余振華退休、今年五月加入聯發科經營團隊後，又一位先進封裝重量級人物，加入聯發科團隊。

聯發科衝矽光子 瞄準AI資料中心光互聯

ＩＣ設計大廠聯發科近年積極布局共同封裝光學技術（ＣＰＯ），除了宣布策略性投資美國矽光子新創Ayar Labs外，也同步深化微軟及台積電的合作，瞄準人工智慧（ＡＩ）資料中心光互連市場，展現從ＡＳＩＣ（特殊應用積體電路）晶片設計延伸至光電整合平台的企圖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。