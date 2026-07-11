前五月實質薪資 六年最佳…主計總處：AI紅利發酵

主計總處昨（10）日公布最新薪資統計，前五月全體受僱員工經常性薪資平均數為48,907元，年增2.81%，創下近27年來同月次高；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均為44,128元，年增1.27%，也是近六年同期新高，顯示勞工薪資持續穩健成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前國內勞動市場基本面依據各項指標來看，整體發展仍相當穩健。在AI紅利持續發酵與帶動下，不僅僱用人數維持成長態勢，包括經常性薪資與總薪資，無論是與上月相比或是與上年同月相比，皆呈現正成長表現；此外，加班時數亦同步維持年增長，顯示整體勞動市場各項指標皆續朝良性方向發展。

統計顯示，今年前五月全體受僱員工總薪資平均數為351,330元，年增2.91%；扣除物價因素後，實質總薪資平均為317,000元，年增1.37%，同樣維持正成長。

若觀察5月單月表現，全體受僱員工經常性薪資平均數為49,216元，年增2.95%；加計獎金、加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數為62,579元，但增幅趨緩，僅年增0.94%。

對此，主計總處表示，這主要與端午節獎金發放時點不同有關。由於前年及去年端午節時間較早，不少企業於5月即發放端午獎金；但今年端午節落點較晚，預估較多企業延至6月發放，可能有些遞延效應，使5月總薪資年增率受到影響，後續可持續觀察1至6月累計數據，更能完整反映端午獎金發放情形。

若以較能反映多數受僱員工薪資水準的中位數觀察，今年前五月經常性薪資中位數為39,244元，年增2.94%；扣除物價因素後，實質經常性薪資中位數為34,923元，年增1.39%，顯示多數勞工薪資同步成長。

就業市場方面，5月全體受僱員工人數為857.3萬人，較上月增加7,000人，較去年同月增加7.6萬人。其中，以製造業月增3,000人最多，其次為批發及零售業、住宿及餐飲業，以及支援服務業，各增加2,000人。