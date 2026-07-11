人口年減10萬人 連30月下滑

內政部昨（10）日公布最新戶籍統計顯示，台灣人口已連續30個月呈現負成長，截至今年6月底總人口為2,324萬3,565人，較去年同期減少10萬3,176人。除了人口持續下滑，今年上半年新生兒更比去年同期少了9,031人，少子化趨勢持續加劇，也使人口自然減少情況難以改善。

進一步觀察6月人口變化，全台人口較5月再減少9,076人。其中6月共有7,324名新生兒，平均約每5.9分鐘出生一名嬰兒，雖然比5月略增，但較去年同期仍大減1,644人、年減18.3%；累計今年上半年出生約4.6萬人，去年同期約5.5萬人，一年少了9,031名新生兒，顯現少子化問題仍未改善。

相較之下，6月死亡人數達1萬6,340人，平均約每2.6分鐘就有一人死亡，比出生人數多出9,016人，也是人口持續負成長的主因。若以縣市觀察，新竹市出生率最高，其次為雲林縣及桃園市；死亡率則以嘉義縣最高，其次為台東縣及屏東縣。

除了出生減少，高齡化也持續加深。截至6月底，65歲以上人口已達476萬1,941人，占總人口20.49%，等於每五位國人就有一位是高齡者；0至14歲人口占11.34%，15至64歲工作年齡人口則占68.18%，顯示台灣人口結構持續朝高齡、少子化發展。

另外，資料也顯示，家庭規模持續縮小。截至6月底，全台共有990萬8,298戶，較去年增加9萬7,788戶，但平均每戶人口降至2.35人，較去年再減少0.03人。以戶數來看，新北市179萬餘戶最多，其次為高雄市及台中市。

從人口增減情形來看，桃園市仍是人口成長最明顯的縣市，較去年同期增加0.29%，其次為連江縣及新竹縣；人口減少幅度最大則為金門縣，其次為嘉義縣及台北市。人口遷移方面，6月遷入6萬5,101人、遷出6萬5,161人，淨遷出60人，整體人口流動大致持平。不過，桃園市仍以淨遷入711人居冠，台中市557人居次，新竹縣111人排名第三。