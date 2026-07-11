機械出口連17月成長

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，台灣機械設備6月出口值達31.88億美元（約新台幣1,024.7億元）、年增16.6%，且已連續17個月呈現正成長，樂觀預期全年出口可望超越2022年出口347.8億美元（約新台幣1.1兆元）的歷史最高紀錄，再締新猷。

莊大立進一步指出，受惠於AI、半導體需求持續暢旺，電子設備出口表現最為亮眼，6月單月出口金額高達6.37億美元，僅次於上月的7.19億美元，創下單月出口次高紀錄，出口金額占整體機械出口的比重也高達19.6%。

不過，工具機產品出口目前仍受匯率影響，出口訂單競爭激烈，6月出口金額1.77億美元，較去年同期下滑8.3%，上半年出口金額9.78億美元，較去年同期下滑3.1%，是台灣機械主要出口產品中仍呈現負成長的產業。

莊大立指出，今年上半年機械出口值累計達177.96億美元，較去年同期成長19.3%。以新台幣計價約5,624.26億元，較去年同期成長18.0%，表現亮眼。

上半年機械出口值前三大，依序為電子設備34.93億美元、占比19.6%，年增46.4%；檢量測設備30.58億美元、占比17.2%，年增16.5%；動力傳動件10.24億美元、占比5.8%，年增7.6%。