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AI需求續強 電子零組件業加班工時近46年來同月新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
加班工作示意圖。圖／AI生成
加班工作示意圖。圖／AI生成

AI需求持續挹注製造業生產動能，帶動加班工時維持高檔。主計總處最新統計顯示，5月製造業平均加班工時18.2小時，雖較4月的18.5小時略減，仍寫下近16年來同月新高，也是2010年8月以來單月次高，電子零組件業加班工時更寫下近46年來同月新高，反映製造業接單與生產需求依舊熱絡。

截至5月底，全體受僱員工總工時平均166.1小時，較去年同月減少1.6小時；加班工時平均9.2小時，較去年同月增加0.1小時。其中，製造業平均加班工時18.2小時，較去年同月增加0.3小時。

進一步觀察各產業表現，AI相關供應鏈仍是支撐加班工時的主要動能。電子零組件業5月加班工時28.7小時，年增0.8小時，寫近46年來同月新高，且已連續35個月較去年同期增加。電腦、電子產品及光學製品業5月加班工時17小時，年增0.7小時，同樣寫近42年來同月新高，並已連續22個月維持正成長，顯示AI相關產業生產動能持續強勁。

相較之下，部分傳統產業景氣仍顯疲弱。主計總處指出，5月紡織業加班工時較去年同月減少1.9小時，成衣及服飾品業減少3.2小時，藥品及醫用化學製品業也減少1.9小時，反映不同產業景氣仍有明顯落差。

主計總處表示，目前製造業景氣仍維持穩健擴張，主要受惠AI供應鏈需求持續增溫，帶動電子零組件及電腦、電子產品與光學製品等產業持續擴產，也反映在加班工時及受僱員工人數同步增加，顯示AI仍是支撐當前製造業景氣最重要的成長動能。

製造業 主計總處 電子零組件

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