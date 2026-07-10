聽新聞
0:00 / 0:00
5月全台員工平均月薪達49,216元 年增幅2.95%
主計總處10日發布統計，5月全體員工經常性薪資平均數為49,216元，年增2.95％；而若單看本國籍全時受僱員工，經常性薪資平均數更達52,164元，年增3.3％，顯示在經濟強力成長動能下，薪資呈現穩健走勢。
主計總處統計，5月全體員工經常性薪資平均數為49,216元；獎金及加班費等非經常性薪資為13,363元，合計後的總薪資平均數來到62,579元，年增率0.94％。在薪資中位數表現上，5月全體員工經常性薪資中位數為39,426元，年增3.14％，同樣呈現成長。
若聚焦於本國籍全時受僱員工，成長動能更為顯著。5月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為52,164元；加計獎金及加班費等非經常性薪資14,110元後，總薪資平均數衝上66,274元，年增0.93％。經常性薪資中位數則為41,050元，年增達3.53％。
相較之下，部分工時員工的薪資表現則相對溫和。5月部分工時員工經常性薪資平均數為21,268元，年增1.45％；加計獎金及加班費後的總薪資平均數為22,216元，月減0.27％，但年增率仍維持0.85％的正成長。經常性薪資中位數為16,249元，年增2.06％。
勞動市場需求方面，5月底全體員工人數達857萬3千人，較上月底增加7千人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。