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5月全台員工平均月薪達49,216元 年增幅2.95%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
薪水示意圖。圖／AI生成
薪水示意圖。圖／AI生成

主計總處10日發布統計，5月全體員工經常性薪資平均數為49,216元，年增2.95％；而若單看本國籍全時受僱員工，經常性薪資平均數更達52,164元，年增3.3％，顯示在經濟強力成長動能下，薪資呈現穩健走勢。

主計總處統計，5月全體員工經常性薪資平均數為49,216元；獎金及加班費等非經常性薪資為13,363元，合計後的總薪資平均數來到62,579元，年增率0.94％。在薪資中位數表現上，5月全體員工經常性薪資中位數為39,426元，年增3.14％，同樣呈現成長。

若聚焦於本國籍全時受僱員工，成長動能更為顯著。5月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為52,164元；加計獎金及加班費等非經常性薪資14,110元後，總薪資平均數衝上66,274元，年增0.93％。經常性薪資中位數則為41,050元，年增達3.53％。

相較之下，部分工時員工的薪資表現則相對溫和。5月部分工時員工經常性薪資平均數為21,268元，年增1.45％；加計獎金及加班費後的總薪資平均數為22,216元，月減0.27％，但年增率仍維持0.85％的正成長。經常性薪資中位數為16,249元，年增2.06％。

勞動市場需求方面，5月底全體員工人數達857萬3千人，較上月底增加7千人。

加班費 國籍 主計總處

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