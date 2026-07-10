MIT 機器狗現身！經濟部、工研院攜產業完成四大應用驗證

在經濟部支持下，由工研院攜手產官學研，共同打造的MIT機器狗，日前正式亮相。經濟部今（10）日發布社群貼文指出，國產四足機器人研發平台，成功完成兩款四足機器人，台灣雖起步晚，卻以短短一年半時間，就達成別人需要花20年的成就，展現令人驚豔的研發成果。

經濟部指出，這次更串聯所羅門（2359）、仁寶（2324）、英業達（2356）、創博、來達科技、東元電機（1504）等國內產業夥伴，一起打造MIT四足機器人生態系，朝智慧機器人產業邁進。

為了讓機器狗更聰明，經濟部表示，團隊更運用NVIDIA Taipei-1超級電腦及NVIDIA Omniverse模擬平台，同步訓練超過4,000隻虛擬機器狗，讓AI先在虛擬世界學會各種任務，再快速應用到真實環境，目前已完成四大應用驗證。

第一，消防救災。國內首例完成消防機器狗功能驗證，通過消防署認定的第三方公證單位測試。可率先進入高風險火場，偵測有毒、易燃氣體，協助蒐集現場資訊、搜尋受困者，降低消防人員執勤風險。

第二，地下涵洞巡檢。在黑暗、狹窄空間中上下樓梯、鑽洞前進，自主完成設備巡檢。第三，自主導航巡檢。結合LiDAR光學雷達建圖，不需人力遙控，遇到障礙物也能自主避開。

第四，群體協作。三隻機器狗默契合作、分工搬運物資，提升救災與物流效率。

經濟部表示，這次四足機器人的研發成果展現了台灣在「機械、感知、晶片、動態平衡與系統整合」等跨域技術；未來還可廣泛應用於產業巡檢、消防救災、智慧物流等各種場域，打造具有國際競爭力的MIT智慧機器人產業鏈邁進！