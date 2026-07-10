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財部分析 傳產逐步走出外銷谷底

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日指出，非電子及資通類產品出口已連續七季正成長，今年第2季增幅、規模都是近四年最佳水準，代表傳產已逐漸走出外銷谷底。

財政部統計處長蔡美娜表示，今年第2季資通與視聽產品及電子零組件合計年增56.9％；兩項科技貨類以外的產品，今年第1季年增5.3％，第2季擴大至9.4％，連七季正成長。過去一年半以來，出口高速成長卻結構分化的情況，已慢慢獲得改善。

觀察6月出口貨品，11貨類中有八貨類為成長、三貨類為衰退。蔡美娜表示，科技產品出口仍維持強勢，傳產貨品也持續朝平穩復甦方向發展。

傳產中表現最好的是電機產品，因主要國家積極建置資料中心，推動基建及電網升級需求，6月出口年增23％；礦產品因國際油品行情拉抬，6月出口年增20％。

機械產品6月出口同為兩位數增幅，年增14.8％，反映各國競相擴充半導體廠，使生產半導體機械買氣熱絡，玻璃封裝機器、特殊功能機械及實驗室設備接單暢旺。

科技產品方面，電子零組件受半導體先進製程晶片需求強勁，同時記憶體因結構性供需失衡及售價上漲，6月出口年增32.8％；資通與視聽產品仍受惠AI動能，顯示卡、伺服器等出貨成長，6月出口年增率達72.3％。

半導體 財政部 出口

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